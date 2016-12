Oroscopo / Oggi 22 dicembre 2016, Paolo Fox le previsioni: Acquario, Natale tranquillo ma Capodanno... Vergine, Bilancia, Scorpione e gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX, ACQUARIO E CAPRICORNO: PREVISIONI DI OGGI 22 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - L’Acquario vivrà un Natale tranquillo e un Capodanno un po’ meno tranquillo secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. I nati sotto questo segno potrebbero innervosirsi e la minaccia più grande è quindi rappresentata dalle persone prepotenti, capaci di fare davvero imbestialire gli Acquario, come ha sottolineato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Queste persone vogliono essere a tutti i costi ascoltate mentre l’Acquario vuole fare ciò che desidera nei limiti del possibile”. Il fisico è un po’ troppo stanco e i prossimi giorni sono quindi da dedicare al relax. Verifiche in amore: “Chi convive da poco o si è sposato da poco ha buoni progetti per il futuro”. CAPRICORNO - L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che il Capricorno sta accusando una forte stanchezza ma che ha anche grandi prospettive. Il Capricorno non ha quasi mai prospettive a breve termine, come ha sottolineato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “I nati sotto questo segno possono anche augurarsi di concludere un accordo nel giro di 2/3 settimane ma poi i fatti sono diversi. I Capricorno sanno che c’è sempre qualche rallentamento, come se il destino li mettesse alla prova”. Per la maggioranza dei Capricorno entro un anno sarà possibile avere grandi soddisfazioni e in questo periodo bisogna preparare quello che sarà. Chi aiuta aiuta una persona di famiglia in un lavoro è ancora molto stanco e ci sono state delle polemiche, discorso diverso per chi ha una società e deve discutere coi soci: “Cambiamenti all’orizzonte, nei prossimi mesi ci sono buone prospettive per una gara o un concorso”. L’amore sarà molto passionale tra Natale e Capodanno.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, SAGITTARIO E SCORPIONE: PREVISIONI DI OGGI 22 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - I nati Sagittario hanno una marcia in più e l’avranno anche l’anno prossimo secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. C’è però un rischio, come ricordato ieri dall’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Potresti ritrovarti a fare tutto di fretta visto che non sai stare fermo. A volte però andare troppo di corsa si traduce nel farsi male e potresti ritrovarti con qualche disagio a livello fisico”. SCORPIONE - L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che lo Scorpione deve organizzare al più presto le giornate che vanno da domani a domenica perché questo sarà un Natale più significativo, come ha spiegato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Di recente non sei stato bene, hai avuto qualche difficoltà, e quando siamo messi alla prova rivalutiamo i rapporti sentimentali. Chi non ha un legame in questi giorni vuole innamorarsi e potrebbe provare una grande attrazione per qualcuno del segno della Vergine o del Capricorno”. Gli Scorpione che vogliono cambiare lavoro o iniziare nuovi progetti saranno più forti ed entro maggio ci sarà un cambiamento definitivo.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, BILANCIA: PREVISIONI DI OGGI 22 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE)- Il segno della Bilancia è un po’ in calo ma solo per motivi emozionali e fisici, come descritto nell’oroscopo di Paolo Fox. Giove protegge infatti i nati sotto questo segno e sarà ancora più forte nel 2017, continuando a proteggere per molti mesi i Bilancia insieme a Saturno. Come ha ricordato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele, tra domani e domenica i nati sotto questo segno devono rilassarsi e vivere serenamente il Natale.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, VERGINE: PREVISIONI DI OGGI 22 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE)- La Vergine deve vagliare con attenzione progetti che porteranno a un grande 2017, come spiegato nell’oroscopo di Paolo Fox. Da primavera in poi c’è una grande stabilità mentre ieri è iniziata una fase di lento recupero descritta anche dall’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Il recupero sarà lento perché prima di maggio o giugno alcuni cambiamenti di lavoro non potranno essere effettuati”. La Vergine ha delle buone prospettive però: “Chi aspetta da tempo di veder riconosciuto il proprio valore godrà di condizioni migliori nell’anno che sta per iniziare”.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, LEONE: PREVISIONI DI OGGI 22 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che il segno del Leone a volte fa finta di nulla in amore per non riempire di complicazioni la vita sentimentale. L’amore non ha dato i frutti sperati nel mese di dicembre, come ha spiegato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Molti annegano quindi le loro titubanze nel lavoro, cercando di fare di più. Coloro a cui manca anche il lavoro dovranno essere forti”. Capodanno nasce sotto buoni auspici mentre Natale potrebbe essere fastidioso o segnato dal lavoro per qualche nato Leone.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, ARIETE: PREVISIONI DI OGGI 22 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - L’Ariete gode di una situazione astrologica di forza secondo l’oroscopo di Paolo Fox e deve gestirla al meglio. Nel suo intervento di ieri sulle frequenze di LatteMiele, l’astrologo ha consigliato ai nati sotto questo segno di fare attenzione agli abbagli: “È inutile sfondare una porta se oltre questa non c’è niente. Una persona che ti sembra molto importante o qualcuno che sembra dover essere presente sempre nella tua vita potrebbe rivelarsi una grande delusione per il tuo cuore. Le amicizie vanno verificate”. Il lungo transito di Venere nel segno andrebbe analizzato già da adesso: “Non escludo che tutti quelli che hanno un amore importante e che sono ricambiati potrebbero fare qualcosa in più entro poco”.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, TORO: PREVISIONI DI OGGI 22 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Il Toro si è arrabbiato molto negli ultimi giorni e, come descritto nell’oroscopo di Paolo Fox, questo alzare la voce gli ha fatto rimanere la tensione addosso. Ora però è tempo di lasciarla scivolare via, come consigliato ieri dall’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Altrimenti si potrebbe trascorrere un Natale sotto pressione”. Tra domani e domenica molti nati sotto il segno del Toro avranno voglia di isolarsi e potrebbe esserci anche qualche lieve calo fisico. Entro oggi vanno invece sistemate le questioni in sospeso.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, GEMELLI: PREVISIONI DI OGGI 22 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che i Gemelli hanno vissuto molti ritardi nell’ultimo periodo: chi doveva trasferirsi lo ha fatto o ancora lo deve fare, ci sono poi i ritardi nelle questioni economiche e anche amorose. Molti Toro si stanno chiedendo se è giusto l’amore che vivono, come ha sottolineato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di Radio LatteMiele: “Altri hanno avuti in ritardi in amore perché hanno avuto a che fare con una persona malata”. Ci sono stati ritardi anche nella verifica di una questione professionale: “È inutile cercare delle soluzioni se per ora i referenti sono lontani o non siamo arrivati ancora al momento del rinnovo dell’accordo”. Dal punto di vista fisico Paolo Fox ha consigliato agli amici del Toro di prendersi un po’ di tempo per loro stessi.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, CANCRO: PREVISIONI DI OGGI 22 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Secondo l’oroscopo di Paolo Fox a fine anno il Cancro vive momenti di agitazione perché fa bilanci. Quest’anno ci sono però tensioni diversi, come spiegato ieri dall’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Nel lavoro c’è qualche delusione, c’è chi vuole cambiare qualcosa o che delle situazioni siano verificabili”. In caso i Cancro non ricevano le risposte volute o che non possano fare quello che desidero non è escluso un cambio di rotta entro primavera. Paolo Fox ha consigliato agli amici del Cancro di privilegiare le emozioni, soprattutto in vista del Natale.

© Riproduzione Riservata.