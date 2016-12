PAW PATROL/ Da oggi al cinema il film d’animazione diretto da Jamie Whitney (22 dicembre 2016)

PAW PATROL, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (22 dicembre 2016) - Sabato 22 dicembre 2016, nelle sale cinematografiche italiane uscirà un film tanto atteso soprattutto dai più piccoli. Stiamo parlando della versione sul grande schermo di Paw Patrol, noto cartone animato realizzato tra Stati Uniti e Canada e trasmesso in Italia nel canale tematico Cartoonito. Nel corso degli ultimi anni, Paw Patrol è riuscito ad acquisire un grande successo di pubblico grazie alla sua grande semplicità ed immediatezza. Il titolo, che resterà nelle sale fino all'8 gennaio per la gioia di tutti i bambini, è stato diretto da Jamie Whitney. Quest'ultimo ha raccolto grandi soddisfazioni proprio grazie all'omonima serie a cartoni animati e ha lavorato anche in Bob and Margaret, Max & Ruby e Little Einsteins. Sarà un'ora circa di grande spettacolo per chi ha tanta voglia di divertirsi in compagnia dei propri beniamini. La distribuzione di questo film è stata curata dalla Notorious Pictures, mentre il doppiaggio sarà diretto come sempre da Monica Ward. Da segnalare anche gli intermezzi tra un episodio e l'altro, caratterizzati dalla presenza di Federica Fontana che conduce un gruppo di ragazzini alla ricerca di vari oggetti, rifacendosi al carattere avventuriero della serie.

PAW PATROL, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (22 dicembre 2016) - In realtà, Paw Patrol non è un vero e proprio film con una trama prestabilita, ma una semplice sequenza di sei nuovi episodi totalmente inediti, e quindi non ancora trasmessi dalle varie televisioni. Come sempre, il protagonista principale di ogni singola puntata è il piccolo Ryder, che vive in una cittadina industriale insieme a sei cuccioli di cane che possiedono alcune capacità specifiche. Il ragazzino, dall'età di dieci anni, riceve varie richieste di aiuto e deve portare a termine una lunga sequenza di missione, proprio con l'ausilio dei cagnolini. Ed è così che si va a formare la cosiddetta Pattuglia della Zampa, formata da un gruppetto di veri e propri novelli vigili del fuoco che devono salvare ogni volta un personaggio differente. Alla fine, la Paw Patrol riesce in ogni suo obiettivo grazie alle abilità infinite dei suoi membri.

© Riproduzione Riservata.