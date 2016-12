PIAZZAPULITA/ Oggi, giovedì 22 dicembre 2016, non va in onda: ecco perché

PIAZZAPULITA, OGGI NON VA IN ONDA (giovedì 22 dicembre 2016) - Stasera, giovedì 22 dicembre 2016, non andrà in scena un nuovo appuntamento con Piazzapulita, il talk show guidato da Corrado Formigli sul piccolo schermo di La7. Il programma dedicato all’attualità, alle novità del mondo politico, sociale ed economico, è infatti in pausa, a causa delle festività natalizie. Durante la settimana, il pubblico ha salutato - con un arrivederci al prossimo gennaio - altri due appuntamenti dedicati all’informazione della rete, il talk DiMartedì (guidato da Giovanni Floris) e La Gabbia Open di Gianluigi Paragone. L’ultimo appuntamento con Piazzapulita, dello scorso 15 dicembre 2016, ha toccato uno share del 5.4% con 1 milione e 32mila spettatori al seguito. Il programma, come annunciato sulla pagina Facebook ufficiale, tornerà in onda il prossimo 5 gennaio gennaio 2017, con un appuntamento speciale: “Grazie a tutti per essere stati con noi. BUON NATALE A TUTTI! Ci vediamo il 5 Gennaio per lo speciale #Piazzapulita” si legge infatti sulla piattaforma (clicca qui per vedere il post). Al posto di Piazzapulita, più tardi, andrà in scena la serie L’Ispettore Barnaby.

