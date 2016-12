Ribelle - The Brave/ Diretta streaming e trailer del film Pixar con protagonista la principessa Merida in onda su Raidue

RIBELLE - THE BRAVE, FILM IN ONDA OGGI 22 DICEMBRE 2016, SU RAI DUE: DIRETTA STREAMING E TRAILER - "Ribelle - The Brave" è un film d'animazione prodotto dalla Pixar Animation Studios nel 2012. L'anno successivo ha vinto l'Oscar come migliore pellicola d'animazione. Verrà trasmesso su Rai Due oggi, giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 21:10. Il trailer è invece disponibile cliccando qui ci presenta la graziosa Merida, principessa scozzese dalla ribelle chioma rosso fuoco. La fanciulla vive nel castello di suo padre assieme ai sui discoli fratellini, al suo burbero padre e a sua madre, una compassata e perfetta regina che cerca inutilmente di spiegare a sua figlia quali siano i compiti e i doveri di una principessa. La giovane, invece, desidera essere una indomita guerriera. La situazione precipita quando la nostra protagonista raggiunge l'età giusta per sposarsi: quando i suoi genitori organizzano un torneo per determinare il pretendente perfetto, Merida si ribella e decide di concorrere per riscattare la sua libertà. Se preferite accedere alla sua diretta streaming, ricordate che essa sarà fruibile sul sito www.rai.tv, cliccando qui.

RIBELLE -THE BRAVE, IL FILM IN OND SU RAI DUE CON PROTAGONISTA LA PRINCIPESSA MERIDA: LE CURIOSITÀ SULLA PELLICOLA - Ribelle - The Brave, il film d'animazione Pixar in onda questa sera su Rai Due, ha vinto l’Oscar nel 2013 com. Nel cast troviamo Kelly Macdonald in sostituzione di Reese Whiterspoon, inizialmente ingaggiata nel ruolo della protagonista Merida, ma in seguito sostituita a causa degli impegni contratti dall'attrice. Oltre ai grandi nomi del cast originale non mancano attori degni di nota che hanno deciso di prestare la loro voce per il doppiaggio: la voce di Lord Dingwall è infatti quella di Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti impersona Lord Macintosh, Nome è la protagonista Merida quando canta e Anna Mazzamauro ha invece vestito i panni della Strega.

RIBELLE -THE BRAVE, IL FILM IN OND SU RAI DUE CON PROTAGONISTA LA PRINCIPESSA MERIDA: IL CAST - Oggi, giovedì 22 dicembre 2016, Rai Due manderà in onda in prima serata "Ribelle - The Brave", lungometraggio d'animazione della Pixar datato 2012. I registi del film sono Brenda Chapman e Mark Andrews e si tratta del tredicesimo prodotto dalla Pixar Animation Studios. Diretto in prima battuta dalla Chapman, il film d’animazione è poi passato nelle mani di Andrews, collaboratore di Brad Bird e già autore del corto One Man Band. Nel cast troviamo Julie Walters, Billy Connolly, Emma Thompson, Craig Ferguson, Robbie Coltrane, John Ratzenberger e Kelly Macdonald.

RIBELLE -THE BRAVE, IL FILM IN OND SU RAI DUE CON PROTAGONISTA LA PRINCIPESSA MERIDA: LA TRAMA - La vicenda, ambientata nella Scozia del quinto secolo, segue le vicissitudini di Merida, principessa dall'indomabile chioma rossa dotata di forte temperamento e poco incline al rispetto del rigido protocollo impostole dal proprio ruolo. Ciò è chiaro fin dall'incipit del film, che si apre mostrando l'entusiasmo della piccola principessa quando riceve in regalo (perché ha compiuto sei anni) da suo padre, Re Fergus, un arco nuovo di zecca. La bimba decide allora di provare subito il dono e lancia una freccia che va a finire nel bosco: a questo punto, Merida decide di recuperarla e, quando si trova nella foresta ha la visione di alcuni fuochi fatui, che altro non sono che fiammelle che hanno lo scopo di guidare verso la propria sorte chi le vede. Una volta aver fatto ritorno a casa, però, lei, il re e la regina subiscono l'aggressione di Mor'du, implacabile orso nero che mangia la gamba del sovrano quando questi lo affronta per salvare la moglie e la figlia dalla sua furia. Un salto temporale di un decennio e la ritroviamo, Merida, ormai quasi diventata una donna ma soprattutto una capace arciera dalla personalità dolce e forte allo stesso tempo. Per lei, però, è giunto anche il tempo di prendere marito ed è per questo che la regina Elinor bandisce un concorso: colui che ne uscirà vittorioso potrà diventare il fidanzato della principessa. I pretendenti sono tre e sono i primogeniti dei clan Dingwall, Macintosh e MacGuffin. Riluttante alla prospettiva di sposarsi, Merida decide di prendere parte ai giochi per uscirne vittoriosa e così chiedere la sua stessa mano. Il destino le viene in soccorso, dato che sarà lei a decidere la specialità in cui i partecipanti dovranno cimentarsi: l'indomita principessa stabilisce che si tirerà con l'arco, cosa che le riesce più che bene. Dopo aver battuto gli avversari, Merida fa a brandelli l'arazzo simbolo della sua casata facendo infuriare Elianor, la quale per vendicarsi dà l'arco della figlia alle fiamme. Dopo essersi data alla fuga, la giovane principessa ripara nel bosco e vede nuovamente i fuochi fatui, i quali la conducono al cospetto di una strega, alla quale la principessina domanda di fare un incantesimo sulla madre, in maniera da modificarne le idee. La maga allora la accontenta e prepara per Elinor una torta, ma non riferisce a Merida che la stessa trasformerà la regina in un orso. C'è un solo modo di annullare la malìa: ricucire lo strappo provocato dall'orgoglio. Pensando che lo strappo in questione sia quello dell'arazzo, Merida torna nella casa paterna e, dopo aver fatto da paciere tra i clan dei rispettivi pretendenti, riesce a riparare l'arazzo. Nonostante ciò, però, Elinor conserva le sembianze animalesche, ma quando Merida, disperata, avvolge la regina in un caldo abbraccio dicendole che le vuole bene e che prova profonda gratitudine per tutte le occasioni in cui lei le è stata vicina, allora Elinor torna ad avere l'aspetto di un tempo. Così, messo da parte l'orgoglio e ricucito lo strappo, quello vero, la famiglia torna ad essere unita e Merida, stavolta con la benedizione di Elinor, può finalmente considerarsi l'erede al trono, ma per propria scelta senza un principe azzurro al proprio fianco.

