RISCHIATUTTO/ Ultima puntata: chi sarà il campionissimo? Team pazzesco per il gran finale. Il tifo del pubblico per Orofino (oggi, 22 dicembre 2016)

Siamo infine giunti all'ultima puntata del Rischiatutto, quella che incoronerà il supercampione di quest'edizione. A giocarsi il titolo saranno Orofino, Vitolo e Pentassuglia ma solo uno coronerà il sogno di essere il vincitore. Sulla pagina Facebook dedicata al programma condotto da Fabio Fazio, si è provato a sentire il polso del pubblico chiedendo agli internauti di esprimersi per uno dei tre campioni scegliendo la reaction abbinata: "Stasera eleggeremo il #SUPERCAMPIONE del #Rischiatutto Rai3! In attesa della gara vi chiediamo: per quale campione fate il tifo?! Reaction alla mano". Dopo tre ore dall'apertura del "sondaggio" Orofino risulta largamente in vantaggio, come testimoniano anche i commenti: "Il prof. OROFINO", "A me sta simpatico Orofino, nonostante il suo fanatismo pro Juve!", "Stefano Orofino of course Grande grande grande".

Rischiatutto continua e lo fa con successo tanto che sono i milioni i telespettatori che ogni settimana aspettano con ansia la messa in onda della nuova puntata. Anche questa sera sarà così specie in occasione del gran finale che non solo vedrà scontrarsi i campioni dei giorni scorsi per l'elezione del super campionissimo ma anche per via degli ospiti che si alterneranno sul palco del programma. Dopo l'annuncio che la valletta della serata sarà Alessandra Mastronardi e che la Materia Vivente sarà Luciana Littizzetto (con tutto quello che questo comporta), poco fa, sulla pagina Twitter del programma è stato annunciato "Un team pazzesco stasera al #Rischiatutto! Ore 21:15 su @rai3" con ospiti, tra gli altri, anche Stash e Alex Britti che avranno un momento musicale tutto dedicato ai loro fan.

Il Rischiatutto va in scena con il suo appuntamento conclusivo: oggi, giovedì 22 dicembre 2016, Fabio Fazio condurrà sul piccolo schermo di Rai 3 l'ultima puntata del celebre quiz di Mike Bongiorno che il conduttore ha riportato in televisione dopo anni di assenza. Se saranno ancora valide le due opzioni introdotte da quest'anno come novità - la 'casella Mike', che permette di ascoltare vecchi questi del programma, e la 'casella Web', che permette di utilizzare la rete come aiuto - la gara avrà dei toni, se è possibili, ancora più agguerriti in prime time, dal momento che si dovrà eleggere il campionissimo di questa edizione 2016 del Rischiatutto. Saranno i tre campioni che sono riusciti a portare a casa il montepremi più alto a tornare in scena, per darsi battaglia a suon di domande e risposte davanti al tabellone: si tratta di Stefano Orofino, che si è accaparrato 262mila euro, Armando Vitolo e l'ingegnere Giuseppe Pentassuglia, che ha vinto invece - in due puntate - in totale di 246mila euro.

Anche per l'ultimo appuntamento con Rischiatutto, in programma stasera su Rai 3, non mancherà l'ormai 'classica' figura della materia vivente, ovvero un personaggio che diventerà parte attiva - con domande incentrare sulla sua vita e sulla sua carriera professionale - del tabellone che verrà sottoposto ai concorrenti. Per chiudere in bellezza, Fabio Fazio ha pensato di invitare una personalità spumeggiante, che con il suo brio e la sua vivacità saprà conquistare immediatamente il pubblico a casa. Si tratta anche di una collaboratrice ha lavorato a lungo con il conduttore, negli studi del varietà Che tempo che fa: Luciana Littizzetto. Dopo Valeria Bilello, Simona Tabasco, Carolina Crescentini, Greta Scarano e tutte coloro che si sono alternate nel ruolo di valletta, invece, a Rischiatutto farà capolino Alessandra Mastronardi, che ha di recente conquistato tutto nella fiction L'allieva trasmessa su Rai 1, al fianco di Lino Guanciale e di Dario Aita. Come se la caveranno in scena al Rischiatutto?

Il primo campione pronto a tornare in scena nell'ultima puntata di Rischiatutto è Stefano Orofino: 42 anni, originario di Cleto (Cosenza), Stefano è espertissimo della storia della Juventus, e ha portato a casa la vittoria nella prima puntata del Rischiatutto. "Sono molto legato alla Juventus" ha ammesso lo sfidante, che ha scritto anche un libro non pubblicato "da quando ho il dono del comprendonio: ricordo di quando fu ceduto Causio quando avevo sette anni come un evento storico, ricordo alcune tragedie legate alla storia della squadra vissute come fossero tragedie famigliari". Stefano Orofino è laureato in filosofia, me è molto preparato anche in merito ad altri argomenti relativi allo sport. Non mancano, nel suo repertorio, anche conoscenze musicali e, naturalmente, umanistiche. A seguirlo ci sarà Armando Vitolo, 40enne pubblicitario di Latina e grandissimo appassionato di cinema. Vitolo è laureato in economia, ma come argomento principale ha portato Alberto Sordi: è molto ferrato anche in arte e musica, e ha già portato a casa 174mila euro. Per concludere, tra i tre sfidanti di questa sera farà capolino anche Giuseppe Luca Pentassuglia: nato a Perugia, ma vive a Milano, Giuseppe è un funzionario dell'Agenzia delle Entrare di 30 anni. È stato l'ultimo campione di questa stagione di Rischiatutto e ha portato come argomento principali l'Italia ai Mondiali di Calcio. Preparatissimo in generale sul calcio e anche in geografia. Chi tra di loro, diventerà il campionissimo di Rischiatutto?

© Riproduzione Riservata.