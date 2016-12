SANREMO 2017/ Festival, Nuove proposte e Big: Carlo Conti commenta il brano di Gigi D'Alessio (oggi, 22 dicembre 2016)

SANREMO 2017, NEWS: CARLO CONTI COMMENTA GIGI D'ALESSIO (FESTIVAL, 22 DICEMBRE 2016) - Il Festival di Sanremo 2017 si avvicina e sono tanti i nomi in gara che il pubblico non vede l'ora di vedersi esibire sul palco dell'Ariston. Uno di questi è Gigi D'Alessio, cantante napoletano che quest'anno è in gara con il suo brano "La prima stella". "Nel mese del Festival Gigi compie 50 anni - ha detto Carlo Conti a Tv Sorrisi e Canzoni - Li festeggia con "La prima stella, una canzone dolcissima dedicata a una persona cara che non c'è più, a cui Gigi racconta come è cambiato il mondo e come è diventato lui oggi". Gigi D'Alessio è un habitué del Festival di Sanremo: ha partecipato per la prima volta nel 2000 con Non dirgli mai, canzone che è stata cantata per mesi dopo la sua uscita e che risuonava nei Juke Box di tutti i bar, e poi è tornato sul palco dell'Ariston altre quattro volte. Questa è la sua sesta partecipazione e promette di essere per lui un grande e potente riscatto: ha possibilità di vincere?

SANREMO 2017, NEWS: FRANCESCO GABBANI, DALLE PISTE DA SCI ALL’ARISTON (FESTIVAL, 22 DICEMBRE 2016) - Ci sarà anche Francesco Gabbani sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio: tra i nomi che Carlo Conti ha annunciato ormai quasi due settimane fa in diretta su Rai 1 a Sarà Sanremo, spicca anche quello del vincitore della kermesse dell’anno scorso, nella sezione dedicata alle Nuove Proposte. Gabbani aveva gareggiato con il brano Amen, e al Festival di Sanremo 2017 andrà in scena invece tra i Big con il brano intonato: “Occidentali’s Karma”. Proprio qualche giorno fa l’artista ha ribadito il suo ‘invito’, e la gioia di essere stato scelto dal direttore artistico, pubblicando un simpaticissimo video sui social. Nella clip Francesco Gabbani sta sciando su una pista innevata e deserta, e quando arriva vicino alla telecamera urla “Ci vediamo a Sanremo”. Chi non deve l’ora di ritrovarlo nuovamente in scena all’Ariston, dopo il successo dell’anno scorso? Clicca qui per vedere le immagini condivise da Francesco Gabbani, direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

SANREMO 2017, NEWS: BRANO POTENTE PER GIUSY FERRERI, GRANDE ALCHIMIA TRA NESLI E ALICE PABA (FESTIVAL, 22 DICEMBRE 2016) - L’anno nuovo sta per iniziare e siamo già in clima Festival di Sanremo 2017. Mentre sui giornali si rincorrono le indiscrezioni sugli ospiti e sulle vallette che affiancheranno Carlo Conti alla guida della kermesse canora più importante d’Italia, Tv Sorrisi e Canzoni ha dedicato alcune pagine al Festival, dandoci una prima recensione delle canzoni che ascolteremo dal 7 febbraio sul palco del Teatro Ariston. In gara ci sono per esempio Nesli e Alice Paba: “Le loro voci si fondono al meglio e ‘Dò retta a te’ è un bellissimo pezzo, molto radiofonico. Mi piacciono questi duetti nei quali si incontrano mondi così diversi”. Il rapper e la vincitrice di The Voice of Italy dovranno vedersela con Giusy Ferreri, che torna a Sanremo per la terza volta: “‘Fatalmente male’ è un brano potentissimo, una hit che arriva al primo ascolto e non ti fa stare fermo. Un brano che Giusy canta con la sua voce clamorosa”. Dobbiamo aspettarci grandi cose anche da Fabrizio Moro, alla sua quinta presenza al Festival: “È un cantautore di razza, uscito tanti anni fa proprio dai Giovani di Sanremo. ‘Portami via’ è una straordinaria ballata delle sue”.

br/>© Riproduzione Riservata.