STASERA IN TV/ Programmi Mediaset: lo show con la Hunziker, il film con Drew Barrymore, la fiction con Pascal Elbé. Consigli (oggi, 22 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI IN ONDA OGGI, 22 DICEMBRE 2016 SU MEDIASET: I NOSTRI CONSIGLI? - Cosa vedere in questa serata di oggi, giovedì 22 dicembre, fermandosi a verificare il palinsesto di Mediaset? Secondo noi vale la pena di fermarsi su Canale 5 e il motivo è presto detto, qui c'è un'altra puntata di Zelig Event, il programma con cui tutti o quasi tutti coloro che hanno lavorato a Zelig in questi 18 anni salutano lo storico programma Mediaset, che ha chiuso i battenti. Certo, si tratta di un momento decisamente malinconico, ma secondo noi non c'è modo migliore di salutare questo programma se non dedicandogli questa serata, dove sarà davvero possibile vedere e rivedere alcuni volti storici del programma. Anche se venate di tristezza per qualcosa che si chiude, non mancheranno come sempre le risate, grazie ai comici che si alterneranno sul palco in questo lungo saluto ad una delle trasmissioni più importanti degli ultimi vent'anni.

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 22 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, giovedì 22 dicembre 2016, la programmazione Mediaset propone un'offerta di programmi ricca e variegata con il grande cinema a farla da padrone. Su Canale 5 da segnalare il ritorno di un programma cult della televisione italiana come Zelig event e su Rete 4 in seconda serata spazio al Maurizio Costanzo Show ed i suoi ospiti. Ma andiamo subito a scoprire il dettaglio della programmazione della serata.

Si parte con Canale 5 che alle 21.20 propone Zelig Circus condotto da una coppia di presentatori d'eccezione formata da Michelle Hunziker e Christian De Sica. Grandi ospiti e tantissimi comici allieteranno la serata del pubblico a casa. Al termine, alle 00.00 sarà la volta del film drammatico La lista dei Clienti, storia basata su fatti reali ed interpretata dalla brillante attrice Jennifer Love Hewitt nota al grande pubblico come la protagonista del telefilm Ghost Whisperer. Su Italia Uno si parla ancora di cinema. Alle 21.10 è in programma il film drammatico/romantico interpretato da Demi Battymore, ispirato al romanzo Freeing the whales ed incentrato sull'operazione nota col nome di Operazione Breakthrough che portò al salvataggio di decine di balene grigie intrappolate nelle fredde acque dell'Alaska. La seconda serata di Italia Uno propone il film drammatico Dark Shadow, scritto e diretto da Tim Burton ed interpretato da Jhonny Deep e Michelle Pfeiffer. Su Rete 4 dalle 21.18 verrà trasmessa la miniserie tv francese Non hai scelta-Il coraggio di una madre, a seguire, il Maurizio Costanzo Show. La5 dalle 21.10 da spazio alla serie televisiva IZombie che sulla scia del grande successo di telefilm dedicati al mondo dei vampiri come The Vampire Diaries, sta riscuotendo grande successo tra il pubblico di La5. Mediaset Extra propone la replica del reality di Canale 5 andato in onda lunedì 19 dicembre e condotto da Simona Ventura. Su Iris alle 21.00, il grande cinema comico con il film Il Sorpasso del 62, diretto da Dino Risi ed intepretato da Vittorio Gassman. Top Crime trasmetterà il quinto e sesto episodio della prima stagione del telefilm Allegiance. Infine su Boing, per i più piccoli, il cartone animato Teen TitansGo! dalle ore 21.00