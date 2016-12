STASERA IN TV/ Programmi Sky: le serie con Keri Russell, Elaine Cassidy e Christina Hendricks. Consigli (oggi, 22 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI IN ONDA OGGI, 22 DICEMBRE 2016 SU SKY - Per la prima serata di oggi, che anticipa quella che è giustamente nota come antivigilia della vigilia di Natale, ovvero il 22 dicembre, cosa guardare per quanto concerne la piattaforma di Sky? Come sempre la scelta è decisamente complicata, perchè la piattaforma satellitare sembra si diverta a piazzare ogni giorni diversi programmi interessanti. Stasera noi pensiamo che varrebbe davvero la pena andare su Fox Crime e vedere una serie non americana, ma inglese. Ci stiamo riferendo a No Offence: la protagonista è una donna a capo di una squadra di detective che si muove in una Manchester decisamente cupa. Perchè vederla? Perchè questa serie è l'ennesimo esempio della bravura inglese nel costruire serie che niente, ma proprio niente, hanno da invidiare ai prodotti che vengono concepiti negli Stati Uniti d'America.

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 22 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, giovedì 22 dicembre 2016, la programmazione della piattaforma satellitare di Sky in questa serata è come sempre molto interessante e ci fa capire come mai la tv satellitare risulta una competitor assai difficile per le reti generaliste. Basta pensare a Fox, che in un periodo in cui solitamente ci sono repliche ci fa vedere un nuovo inedito episodio di The Americans. Oppure a Fox Crime, che ci porta in una cupa Manchester con una riuscita serie inglese. Anche Sky Atlantic e Fox Life vanno, per usare un gergo giovanile, di serie tv, ma ovviamente le scelte sono indirizzate a target assai diversi. Se però non si ama troppo l'idea di vedere una serie tv tre giorni prima del Natale ecco che Masterchef USA su Sky Uno potrebbe anche essere interessante. Il cinema non rimane certo a guardare la magnificenza messa in campo dalle reti che abbiamo citato, basti pensare a Sky Cinema 1, che ci propone un recente film con una icona come Bill Murray o gli altri canali, che hanno pensato tutti (tranne Max) chi più chi meno di mettere in rampa di lancio film abbastanza natalizi a ben guardare. Secondo noi a vincere la sfida potrebbe essere proprio Rock the Kasbah con Bill Murray. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Andando a vedere meglio quello che ci aspetta, scopriamo che con Fox è ora di tuffarsi negli anni '80 e lo faremo con una delle serie che in questi anni '10 ha più di tutte attirato il favore di pubblico e critica. Stiamo parlando dell'americana The Americans (scusate il gioco di parole). La storia è abbastanza nota a tutti, seguiamo le avventure di due agenti del KGB che vivono in America come delle vere e proprie cellule dormienti. Su Fox Crime c'è sempre spazio per le serie tv europee e stavolta lo occupa la inglese No Offence, ambientata in una Manchester davvero inquietante. Passando a Sky Atlantic bastano due parole per descrivere la serata, ovvero Mad Men, una delle serie cult degli ultimi 20 anni. Non si parla lo stesso linguaggio su Fox Life, ma Rizzoli & Isles è comunque godibile. Come godibile è senza dubbio Masterchef Usa, programma che conferma la vocazione di Sky Uno per tutti quei programmi che rientrano nella schiera dei talent show e dei reality. Ora passiamo al cinema e cominciano come da tradizione da Cinema 1, se vi piace Billy Murray questa è la serata per voi con Rock the Kasbah. Se amate il cinema sappiate che il film è diretto da un signore di nome Barry Levinson. Andando a vedere gli altri canali si scopre come Hits abbia davvero colto lo spirito di questo periodo e ci farà vedere come è L'amore a Natale. Ovviamente ci aspetta una commedia. Se invece quello che volete è avventura, ma sempre nei confini di film adatti per un periodo come quello natalizio, ecco che allora Family fa al caso vostro con Operation Arctic. Questo è un film di avventura tratto da un romanzo scandinavo e siamo sicuri che potrà piacere agli spettatori amanti del genere e appartenenti a qualsiasi fascia d'età. Infine, tempo di grandi classici e di avventure nel mondo dello sport andando a vedere cosa ci prospettano canali come Passion e Max, da una parte abbiamo infatti un film che a suo modo è un classico e ci stiamo riferendo a Ladyhawke, pellicola che tutti conoscono anche senza aver magari mai avuto l'occasione di vederla (e stasera potrebbe essere un'ottimo momento per farlo) e dall'altro abbiamo invece Southpaw - L'ultima sfida, che è una pellicola con un cast davvero notevole e che sulle orme di altre pellicole ambientate nel duro mondo della boxe si ritaglia il proprio spazio.

br/>© Riproduzione Riservata.