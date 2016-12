STEFANO DE MARTINO/ News: al bar con una ragazza misteriosa, è una nuova fiamma? Foto (oggi, 22 dicembre 2016)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: AL BAR CON UNA RAGAZZA MISTERIOSA, NUOVA FIAMMA? (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Chi sarà mai la nuova fidanzata di Stefano De Martino? Ormai sono mesi che si vocifera di una presunta ragazza per il quale il ballerino avrebbe perso la testa dopo la fine della storia con Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago. Tutti puntavano su Diletta Puecher, modella romana con la quale Stefano era stato avvistato qualche volta, ma sarà davvero lei la nuova fidanzata? Novella 2000 ha pubblicato in esclusiva delle foto che ritraggono Stefano De Martino con una misteriosa ragazza mora: i due si trovano al bar e sembrano essere davvero molto in confidenza, tanto che si stringono teneramente la mano e si scambiano anche un caldo abbraccio. Non è possibile vedere la ragazza in volto (è stata infatti fotografata di spalle) quindi non si sa se sia Diletta Puecher o qualcun'altra. Stefano De Martino ride ed è felice e sembra davvero a suo agio con questa ragazza: che sia lei ad avergli fatto dimenticare Belen? Clicca qui per vedere le foto esclusive di Novella 2000.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: UNO SCATTO IN BIANCO E NERO FA IMPAZZIRE LE FAN (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Occhi ancora puntati su Stefano De Martino, che proprio ieri sera è tornato ad incantare sulla propria pagina Instagram: il ballerino di Amici ha postato infatti uno scatto in bianco e nero in cui guarda dritto, con lo sguardo fisso e profondo, verso l’obiettivo della macchina fotografica. Una fotografia in cui la sua bellezza e il fisico scolpito sono messi certamente in risalto, e che ha fatto impazzire le followers: “Mamma mia” commenta infatti qualcuno, “La tua bellezza è disarmante” è pronta ad ammettere qualcun altra. Ma si legge anche “Quasi bello come Santi…”, “Ribadisco che hai uno sguardo profondo… io mi ci perdo…”, “Sei bello dolce simpatico sensibile educato sai vestire sai ballare secondo me saprai anche cantante più di così”, “Troppo bello”. C’è anche chi, ancora speranzoso di poterlo rivedere al fianco della sua famiglia riunita, si è chiesto se il volto di Selfie - Le cose cambiano proverà a riconquistare la mamma del piccolo Santiago. Solo il tempo ci darà qualche risposta… Clicca qui per vedere lo scatto direttamente dalla pagina instagram ufficiale di Stefano De Martino.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO ANCORA LEGATO A BELEN - Come sarà il Natale di Stefano De Martino? Sicuramente ricco d’amore ma diverso da quelli trascorsi negli ultimi anni. Padre single, anche Stefano, come tutti i papà separati, dovrà dividere suo figlio Santiago con Belen Rodriguez. Nonostante tutto, però, il ballerino napoletano sta vivendo totalmente l’atmosfera natalizia, andando in giro per le strade di Roma alla ricerca del regalo perfetto per il suo bambino. Oltre alla famiglia, accanto a Stefano ci sarà anche la sua nuova fiamma? Nonostante non ci siano ancora prove concrete sulla loro storia d’amore, continuano i rumors sul presunto flirt tra Stefano e la modella Diletta Puecher. I fans, tuttavia, non perdono le speranze di poter rivedere presto insieme Belen e Stefano, ancora profondamente legati l’uno all’altra. I due ex coniugi, dunque, per il giorno di Natale, riusciranno a mettere da parte i rancori regalando a Santiago un giorno speciale? E chissà che la magia del Natale non faccia scoppiare nuovamente la fiamma dell’amore.

