Stasera in Tv / Programmi Rai: il film con Neri Marcorè, il cartone della Pixar e il quiz show di Fazio. Consigli (oggi, 22 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI IN ONDA OGGI, 22 DICEMBRE 2016 SU RAI: I NOSTRI CONSIGLI - Per la serata odierna, ovvero quella di oggi 22 dicembre 2016, cosa guardare in televisione se dovessimo decidere di voler dare fiducia alla Rai? A nostro avviso la rivisitazione di Rischiatutto in chiave moderna, operata da Fabio Fazio, merita ancora una volta la palma di programma da scegliere rispetto a tutti gli altri. Cercando di non essere ripetitivi, il programma merita di essere seguito perchè si caratterizza per l'ottimo bilanciamento effettuato tra tradizione e rispetto del programma originale ed innovazione legata alla necessità di riuscire a farlo apprezzare anche a chi appartiene ad una generazione che il Rischiatutto originale probabilmente neanche sapeva cosa fosse, prima dell'idea di Fabio Fazio. Infine, non va dimenticato che si tratta di un game-show dove si imparano davvero un sacco di cose interessanti.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 22 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, giovedì 22 dicembre 2016, la Rai ha in programma un ricco palinsesto che accontenterà i gusti di tutti i membri della famiglia. Si parte con il grande cinema d'intrattenimento su Rai Due con il film d'animazione Ribelle-The brave, mentre su Rai Movie il film commedia La ragazza del mio migliore amico e il film drammatico Amore tra i fiordi-Le due estati che occupa la prima serata di Rai Premium, per spaziare poi con programmi di varietà, di approfondimento sportivo e giornalistico, concerti di musica classica e telefilm tra i più del momento.

Rai Uno dalle ore 21.25 propone Purché finisca bene-Mia moglie, mia figlia, un bebè, film per la tv e fa parte del ciclo di episodi della serie Purché finisca bene, che dopo il successo della scorsa edizione, torna con nuove puntate interpretata da alcuni degli attori maggiormente amati dal pubblico italiano come Neri Marcorè e Serena Autieri. La scorsa settimana è andato in onda Piccoli segreti, grandi bugie. La seconda serata di Rai Uno presenta una nuova puntata dello spettacolo musicale e di varietà condotto dal pianista Stefano Bolami dal titolo L'importante è avere un piano. Su Rai 5 dalle 21.20 sarà trasmesso il film d'animazione prodotto dalla Disney Pixar Ribelle -The Brave che racconta le gesta della dolce Merida e delle mille peripezie che dovrà affrontare per rimediare agli effetti di un incantesimo. La seconda serata di Rai Due è dedicata all'approfodimento sportivo con il programma Speciale Novantesimo Minuto. Rai Tre propone in prima e seconda serata il Rischiatutto, varietà condotto da Fabio Fazio. Su Rai 4 spazio ad un telefilm di grande successo come Scorpion 2 con gli attesissimi episodi conclusivi della seconda stagione. Rai 5 accontenta gli amanti della grande musica classica con il concerto Osn-Conlon Beethoven. Grande cinema d'intrattenimento e spazio alle risate con il film La ragazza del mio miglio amico su Rai Movie alle ore 21.20. Infine su Rai Premium alle ore 21.25 verrà trasmesso il film drammatico Amore trai fiordi-Le due estati.