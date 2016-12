THE GOLDBERGS 3 / Anticipazioni del 22 dicembre 2016: Barry nei guai, Bev scoprirà il suo inganno?

THE GOLDBERGS 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, giovedì 22 dicembre 2016, Joi trasmetterà due nuovi episodi di The Goldbergs 3, in prima Tv assoluta. Le puntate sono la terza e la quarta puntata, dal titolo "Numero 5 è vivo" e "Aboliamo l'ora di nuoto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo la settimana scorsa: Barry (Troy Gentile) sogna una giornata in perfetto stile Risky Business, a causa del successo del film con Tom Cruise. L'occasione di vivere la sua avventura gli viene data da Lainey (AJ Michalka), che si presenta a scuola con una delle macchine sportive del padre, ma a causa della goffaggine del fidanzato, finiscono nell'acqua. Bev (Wendi McLendon-Covey) prende quindi le redini della situazione e decide di fare da madre a Lainey per una settimana. Inizialmente la ragazza sembra felice, perché grazie alla donna ottiene tutto ciò che vuole, ma Erica (Hayley Orrantia) e Barry l'avvisano dello scotto da pagare. Nel frattempo, Adam (Sean Giambrone) vive il suo amore a distanza con Dana (Natalie Alyn Lind), contrastato da Murray (Jeff Garlin) che non desidera un aumento nella bolletta. Così il figlio decide di sfruttare il fax della scuola, ma viene colto sul fatto ed espulso. Una volta capito quanto può essere soffocantee Bev, accetta di mettere in atto l'idea dei due amici per fare la loro festa Risky Business. Ovviamente Bev scopre tutto ed i ragazzi la convincono a salvarli con diverse moine. Alla fine, Murray capisce invece che i sentimenti di Adam sono autentici e decide di permettergli di telefonare qualche minuto a Dana ogni sera. Adam si accorge di forti cambiementi nel suo corpo e nella sua voce a causa della pubertà. La trasformazione tuttavia rischia di fargli perdere il posto da solista nel coro, salvo quando scopre che in realtà l'insegnante dà quel ruolo a tutti. Bev corre in aiuto del proprio figlio e non solo lo sottopone ad una seduta di make up per far sparire i brufoli, ma spinge anche la docente di musica a far cantare tutti gli studenti in playback. Intanto, Murray si accorge che Erica rifiuta qualsiasi invito dei ragazzi solo a causa della sua influenza. Alla fine Erica si decide ad uscire con uno studente, ma scopre che in realtà ha intenzione di andare al ballo con due ragazze. Geoff (Sam Lerner) si offre volontario, ma anche se imita alla perfezione Christian Slater, il beniamino di Erica, viene rifiutato. Alla fine, Bev capisce tuttavia che sta compromettendo una delle esperienze più significative di Adam e decide di fare marcia indietro. Murray invece spinge Erica ad andare al ballo, anche se vuol dire uscire con Geoff.

THE GOLDBERGS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 DICEMBRE 2016, EPISODIO 3 "NUMERO 5 E' VIVO" - E' il compleanno di Barry, ma la sua idea di festa si scontra con quella di Bev, che vorrebbe invece mostrare ai suoi amici i video dei suoi compleanni di quando era bambino. Intanto, Murray si cimenta nel suo hobby preferito: il meteo. Ovviamente cozza con la passione di Adam, che invece vorrebbe un modellino di Numero 5 per girare una delle sue scene. Per convincerlo a dargli i soldi, riferisce a Bev che si tratta di un progetto di apprendimento, in modo da poter ottenere ciò che vuole. Per poter nascondere alla madre di aver cancellato il video del suo quinto compleanno, Barry si rivolge al coach per rimediare all'errore.

THE GOLDBERGS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 DICEMBRE 2016, EPISODIO 4 "ABOLIAMO L'ORA DI NUOTO - Adam fa di tutto per evitare le lezioni di nuoto, ma il coach non intende retrocedere e chiede l'aiuto di Bev perché convinca il figlio a partecipare. La madre ovviamente non intende retrocedere e crede che sia solo una questione di costume. Nel frattempo, Erica si rende conto che tutte le amiche sono superficiali ed inizia ad annoiarsi fortemente. Grazie al video di We are the world, Erica capisce di poter fare la differenza nel mondo. Decide quindi di impegnarsi a livello politico, ma si scontra con Barry che inizia a definirla "montata", uno dei peggiori insulti da fare agli adolescenti degli anni '80.

br/>© Riproduzione Riservata.