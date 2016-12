THE ORIGINALS 3/ Anticipazioni puntata 22 dicembre 2016: Marcel sarà uno degli assassini dei Mikaelson?

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 22 dicembre 2016, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3 in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il quarto, dal titolo "Il lato selvaggio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Lucien (Andrew Lees) chiede a Klaus (Joseph Morgan) di intercedere per lui presso Aurora (Rebecca Breeds) perché innamorato della ragazza. Il vampiro in realtà ha già una relazione segreta con lei. Tutto precipita quando una notte Tristan (Oliver Ackland) scopre gli incontri segreti della sorella, ma al posto dell'Ibrido sorprende Lucien e decide di confinarlo nelle segrete. Nel presente, Kinney (Jason Dohring) e Cami (Leah Pipes) arrestano Lucien e lo interrogano sui delitti, mentre Elijah (Daniel Gillies) e Klaus entrano nel loft di Lucien e si nutrono della veggente in modo da approfondire la profezia. Nel passato, Tristan sfregia il volto di Lucien facendogli due tagli ai lati della bocca. Nel presente, Aya (Tracy Ifeachor), una vampira della Strige, si presenta a Marcel e lo rapisce per convincerlo ad entrare a far parte del suo gruppo. In base alle visioni, Klaus ed Elijah concludono invece che alcune delle parole della profezia potrebbero riferirsi a Marcel e Cami. Hayley (Phoebe Tonkin) invece riceve una proposta da Jackson (Nathan Parsons): il Mannaro la aiuterà a sfogare tutta la rabbia che ha in corpo. In quell'istante, Lucien racconta a Cami tutta la sua storia, a partire da quando cercò di uccidere Klaus per vendicarsi del suo tradimento e del fatto che l'Ibrido per guarirlo dalle ferite l'ha morso. Marcel invece si risveglia nella sede della Strige, un'antica organizzazione di vampiri, ma viene salvato da Elijah che irrompe alcuni momenti dopo. Anche se l'Originale colpisce Aya, viene fermato da Tristan che in privato gli chiederà di unirsi alla sua lotta per contrastare Lucien. Quest'ultimo invece fa lo stesso discorso a Klaus, rivelandogli di essere ritornato in città per proteggerlo dai nemici che vogliono uccidere lui e tutta la sua linea di sangue. Poco dopo, la Polizia rilascia il vampiro a causa del ritrovamento di un nuovo corpo, mentre Tristan fa notare ad Elijah che l'arma che potrebbe uccidere i tre Mikaelson potrebbe trovarsi già nelle mani di Lucien. Prima che Klaus possa ucciderlo, il fratello lo informa di sospettare che Lucien e Tristan siano in realtà in accordo. Altrove, Aurora uccide i monaci che sorvegliano su di lei e si incammina verso New Orleans.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 DICEMBRE 2016, EPISODIO 4 "IL LATO SELVAGGIO" - Elijah partecipa ad un gala indetto dalla Strige solo per scoprire quale sia il vero piano di Tristan. Hayley lo accompagna e lo aiuta a districarsi fra i presenti, ma con loro sorpresa trovano già Marcel ad attenderli. Aya propone infatti al vampiro di prendere il dominio della Strige, ma durante il party la veggente Alexis scompare. Stranamente, Lucien e Klaus stringono un accordo per ritrovarla ed alla ricerca si unisce anche Freya. La vampira riuscirà a raggiungere Alexis per scoprire quale tipo di profezia abbia rivelato ai fratelli, ma non riesce a convincere la veggente a seguirla. Nel frattempo, Klaus e Tristan entrano in collisione, ma Elijah si rivela il capo della Strige e li allontana dalla festa.

