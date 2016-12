THE VAMPIRE DIARIES 7/ Anticipazioni puntata 22 dicembre 2016: Alaric scopre la verità sulla Pietra della Fenice

THE VAMPIRE DIARIES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 15 settembre 2016, La5 trasmetterà un nuovo episodio della serie The Vampire Diaries 7, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il quarto, dal titolo "Il tuo cuore lo porto con me". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Bonnie (Kat Graham) continua ad essere perseguitata dalle visioni create dalla Pietra della Fenice, anche se Alaric (Matthew Davis) continua ad affermare di averla distrutta. Nel frattempo, Caroline (Candice King) riferisce a Stefan (Paul Wesley) di aver scoperto la sua relazione passata con Valerie (Elizabeth Blackmore), ma l'Eretica l'aggredisce. Stefan invece aiuta con una scusa la madre, nel tentativo di convincerla a rilasciare Caroline prima che sia troppo tardi. Lily (Annie Wersching) gli confessa che in passato ha conosciuto un altro uomo, di cui si è perdutamente innamorata, Julian (Todd Lasance). Valerie invece rivela alla vampira che Stefan è stato il suo primo amore. Secoli prima, Valrieer viene bandita dalla Congrega delle streghe e conosce per caso Stefan, dopo che Lily le aveva richiesto di sorvegliare sui suoi figli. Nel presente, Damon (Ian Somerhalder) si mette sulle tracce di Oscar (Tim Kang), il sesto Eretico, che rivela di averlo già conosciuto in passato, grazie alla richiesta della madre. Nel passato, Stefan confessa a Valerie di sentirsi in colpa per la morte della madre, perché crede che se le avesse portato il tonico in tempo sarebbe ancora viva. Nel presente, Bonnie chiede l'aiuto di Oscar perchè possa assorbire le visioni della Pietra, ma quando l'Eretico capisce da che cosa vengono generate, inizia ad impaurirsi e fugge. Dopo essere stati tramortiti, Alaric e Bonnie scoprono che l'Eretico si è portato via anche la Pietra. Nel passato, Valerie raggiunge Stefan per fuggire insieme, come promesso, ma Julian la scopre e la ferma. Le rivela inoltre di aver saputo che attende un figlio da Stefan. Nel presente, Lily decide che il figlio è stato onesto e che merita una ricompensa: libererà Caroline. Il giorno dopo, Valerie e Stefan si incontrano sulla panchina del loro primo appuntamento e si confrontano. L'Eretica gli rivela che quella notte Julian l'aveva convinta a salpare con il resto del gruppo ed in seguito l'aveva riempita di botte, riuscendo a farle perdere il bambino. Distrutta dal dolore, aveva deciso di uccidersi, ma il sangue che Lily le aveva dato tempo prima circolava ancora nelle sue vene e si è trasformata. Anche se apparentemente Stefan sembra che l'ascolti, si scopre che in realtà i due non si possono vedere.

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 DICEMBRE 2016, EPISODIO 4 "IL TUO CUORE LO PORTO CON ME" - In seguito alla morte di Oscar, Damon decide di fingere che sia ancora vivo e di andare al luogo di scambio con un piano per ingannare la madre. Lily tuttavia attende invano e decide di mettere del pepe sulle code dei figli. Ordina infatti alle due Eretiche di uccidere uno studente l'ora finché Oscar non le verrà restituito. Intanto, Alaric cerca di resuscitare Oscar con la Pietra, mentre Caroline e Stefan organizzano un piano per distrarre le Eretiche. Al suo risveglio, Oscar dimostra di essere molto diverso e di avere una fame senza limiti. Il gruppo scoprirà infatti che la Pietra è in realtà un oggetto molto diverso da quello che pensavano.

© Riproduzione Riservata.