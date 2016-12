Uomini e Donne / Claudio Sona e Mario Serpa, nuovo attacco di Stefano Gabbana: scoppia la polemica sui social (oggi, 22 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, NEWS DI OGGI 22 DICEMBRE 2016: STEFANO GABBANA VS MARIO SERPA, SCOPPIA LA POLEMICA SUI SOCIAL – Non si placano le polemiche intono a Stefano Gabbana. Lo stilista, dopo aver accusato Claudio Sona di essere ancora legato ad un suo ex fidanzato, è tornato a parlare dei Clamario puntando il dito contro Mario Serpa. E’ ciò che si evince dai tweet che hanno portato Stefano Gabbana in tendenza. Dai commenti degli utenti del web, sembra che lo stilista abbia denigrato il lavoro di Mario Serpa che, come sanno tutti i fans di Uomini e Donne, lavora come commesso in un negozio di abbigliamento di Roma. “Ma poi 1 STILISTA che denigra gratuitamente i commessi dei negozi di ABBIGLIAMENTO? Stefano Gabbana un genio del male”, “Stefano gabbana un va*******o addobbato giusto perché è Natale. Ma lasciali vivere che non ti ca***o manco!”, “Vorrei dire solo una cosa al caro Stefano Gabbana i commessi hanno anche il compito di vendere i vestiti de merda che fai tu”, “Stefano Gabbana io ti amo, ma non puoi stalkerare gente fidanzata, suvvia capi originali e poi la dignitá farlocca?”, si legge su Twitter. Da parte loro, però, Claudio Sona e Mario Serpa continuano a non rispondere alle provocazioni godendosi il momento magico che sta vivendo. Cliccate qui per leggere tutto.

UOMINI E DONNE, NEWS DI OGGI 22 DICEMBRE 2016: CAMILLA MANGIAPELO, UNA BAMBINA INNAMORATA DI RICCARDO GISMONDI – In barba alle critiche, Camilla Mangiapelo va avanti per la propria strada godendosi il momento magico che sta vivendo accanto a Riccardo Gismondi. Sempre più bella e innamorata dell'ex tronista di Uomini e Donne, la giovane ex corteggiatrice del trono classico continua a condividere la sua felicità con i fans dedicando delle bellissime parole d'amore al suo fidanzato. "Mi convinci che di te non ne avrò mai abbastanza", scrive su Instagram Camilla che, in questi giorni, sta registrando il dopo scelta insieme al cestista 21enne. Nonostante Riccardo e Camilla stiano dimostrando di essere molto innamorati, però, sui due continuano a piovere critiche. In particolare, i fans di Uomini e Donne continuano a puntare il dito contro la Mangiapelo. "Tra te e Riccardo non so chi sta venendo peggio in queste foto", "Che faccia da schiaffi", "Viva le personalità autentiche e non chi cerca di IMITARE... tu ci provi, ma non ci riesci perché risulti solo una brutta copia di Giulia. Inoltre, nella biografia, per 3 foto fatte hai specificato che sei una INFLUENCER. Ma ci rendiamo conto???????? Ma lo conosci il significato???????? in testa a te, adesso andremo tutti a comprare questo vestito??? Ma almeno se proprio vuoi farlo fallo con vestiti decenti. Ti ripeto, ci provi e non ci riesci. Creati una tua vita, non andare dietro a sogni utopici. Di Giulia ne esiste una e ci avanza. Mocciosetta, per essere stata 2 mesetti a uomini e donne mica ora sei WEB INFLUENCER... ahahah!", scrivono i fans.

UOMINI E DONNE, NEWS DI OGGI, 22 DICEMBRE 2016: CLARISSA MARCHESE MALATA, FEDERICO GREGUCCI LA CONSOLA COSI' – Continua il viaggio d'amore di Clarissa Marchese e Federico Gregucci in Sicilia. Oltre a registrare il dopo scelta che verrà trasmesso a gennaio su canale 5, la coppia di Uomini e Donne sta trascorrendo del tempo con la famiglia dell'ex tronista. Purtroppo, però, il soggiorno siciliano dell'ex Miss Italia e del calciatore ha subito una piccola battuta d'arresto a causa dell'influenza che ha colpito Clarissa. Quest'ultima ha pubblicato un breve filmato sui social in cui chiede un po' di coccole al suo fidanzato. Federico non si fa pregare e corre subito da lei. Un breve filmato che ha conquistato i fans, sempre più innamorati della coppia. "Clarissa che sorride sempre con Fede, anche malatuccia, è una cosa straordinaria, siete ADORABILI", "Ma che bello, siete sempre felici. Vi amo da morire", "Clarissa non potevi fare scelta migliore, guarisci presto. Un saluto a Fede", "Che tesori che siete", scrivono i fans. L'amore, dunque, che ha colpito Clarissa e Federico ha conquistato anche i fans di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE, NEWS DI OGGI, 22 DICEMBRE 2016: GIEFFINI IN SOCCORSO DI ALESSANDRO CALABRESE! - Uomini e donne tornerà nel 2017 con nuovi tronisti e nuovi corteggiatori e Uomini e donne si prepara ad accogliere un altro ex gieffino, di chi stiamo parlando? Ma di Alessandro Calabrese. Il giovane noto per la sua liason con Lidia Vella proprio nei giorni scorsi è rimasto single e si è presentato negli studi romani del programma che vedremo in onda solo a gennaio. In merito alla sua partecipazione a Uomini e Donne però, si sono esposti anche Mary Falconieri e Giovanni Angiolini: "Di Lidia e Alessandro non m’interessa tantissimo... sicuramente la loro storia era già dal principio un po’ particolare, un brodo riscaldato non va mai bene. Mi dispiace per loro... che dire, speriamo bene per il futuro", ha commentato Mary, mentre Giovanni ha affermato: "Lui mi è sempre piaciuto, credo che sia un bravo ragazzo. Non condivido queste scelte ma posso dire che la televisione in certi casi ti tenta, è difficile dire no a certe situazioni".

UOMINI E DONNE, NEWS DI OGGI, 22 DICEMBRE 2016: NUOVI TRONISTI E NUOVA REGISTRAZIONE? - A Uomini e donne la scorsa settimana sono tornati in studio per una nuova registrazione, la prima per i tre nuovi tronisti senza i "vecchi" a ingombrare la puntata. Luca Onestini, Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella inizieranno ufficialmente il loro percorso proprio a gennaio. Mentre l'ex corteggiatore di Ludovica Valli è già stato presentato in tv, la registrazione degli altri due nuovi tronisti non è ancora andata in onda e così tutto è rimandato a metà gennaio quando il programma tornerà in onda per la felicità dei suoi fan. Quello che non sappiamo ancora in modo ufficiale è se dopo Natale e prima della fine dell'anno, il programma sarà in grado di andare nuovamente in scena per una nuova registrazione o se, magari, lascerà il posto a dame e cavalieri ancora un po' indietro rispetto ai giovani tronisti. Solo un sogno o ci sarà la possibilità che tutto si avveri?

UOMINI E DONNE, NEWS DI OGGI, 22 DICEMBRE 2016: NATALE INSIEME PER CLAUDIO SONA E MARIO SERPA (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Nessun annuncio ufficiale per Beatrice Valli e Marco Fantini ma le cose vanno avanti a gonfie vele tra pettegolezzi e curiosità. Uomini e donne ci ha regalato nel corso degli anni molte coppie da seguire ed amare e tra queste c'è anche quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. I due presto dovrebbero diventare genitori anche se non è arrivato un annuncio ufficiale. Nelle scorse ore la bella Beatrice ha deciso di postare una foto di "famiglia" parlando al plurale rivolgendosi proprio ai suoi figli. Postando questa foto con il piccolo Alle e pancino in bella vista proprio a confermare quello che tutti già sanno, ecco che l'ex corteggiatrice scrive. "Abbiamo più bisogno noi di loro che loro di noi". Ormai tutto sembra essere pronto per la famiglia Fantini-Valle, arriveranno anche i fiori d'arancio per i due? Non lo sappiamo ancora ma i fan sono convinti che presto assisteranno anche le nozze.

UOMINI E DONNE, NEWS DI OGGI, 22 DICEMBRE 2016: NATALE INSIEME PER CLAUDIO SONA E MARIO SERPA (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Il trono gay di Claudio Sona a Uomini e Donne ha davvero catturato l'attenzione e la curiosità del pubblico di Canale 5: il tronista è immediatamente entrato nel cuore del pubblico a casa, e in molti fino all'ultimo hanno sperato che scegliesse proprio Mario Serpa. Alla fine, per la gioia specialmente della nuova coppia, è andata esattamente così. La loro avventura sul piccolo schermo è conclusa, ma i fans sanno benissimo che Claudio e Mario sono affiatati più che mai, dai molti indizi che lasciano sui social network: proprio ieri sera Claudio Sona ha pubblicato su Instagram una fotografia insieme al fidanzato, scattata in una via in cui brillano le luci e le decorazioni di Natale. L'ex tronista ha aggiunto "Christmas in love #christmaswithyou", facendo letteralmente impazzire i followers, pronti a regalare più di 100mila like nel giro di poche ore. "Siete meravigliosi" ha ammesso qualcuno, e altri hanno confermato "Bellezza ne abbiamo?", "La forza dell'AMORE! Siete meravigliosi! Felicissimo Natale!".

UOMINI E DONNE, NEWS DI OGGI, 22 DICEMBRE 2016: ALESSANDRO CALABRESE E LE ACCUSE DELL'EX, LIDIA VELLA NON CI STA! (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Alessandro Calabrese è riuscito pienamente nel suo intento: far parlare ancora di sé. L'ex gieffino della Casa più spiata d'Italia ha evidentemente pianificato la sua voglia di tornare in pista e, per farlo ha pensato bene di usare il mezzo televisivo più veloce: Uomini e Donne. La sua partecipazione come corteggiatore di Sonia Lorenzini ha già destato moltissimo scalpore nonostante la puntata in questione non sia stata ancora mandata in onda. Come ben sapete infatti, la seconda parte del trono classico aprirà ufficialmente i battenti dal prossimo gennaio 2017. Alla corte di Maria De Filippi sono arrivati Manuel Vallicella (ex corteggiatore di Ludovica Valli), Luca Onestini (ex corteggiatore di Clarissa Marchese) e Sonia Lorenzini (ex corteggiatrice di Claudio D'Angelo). Per ringalluzzire un trono apparentemente un po' "fiacco", si è pensato bene di correre ai ripari dal principio e regalare subito una fortissima emozione. La presenza in studio di Alessandro Calabrese coincide con la fine della sua relazione d'amore con Lidia Vella che, proprio di recente ha voluto precisare un paio di punti fondamentali commentando la presenza dell'ex alla corte della De Filippi: "Beh, leggere certe parole del signor Alessandro mi fa davvero sorridere, parole che non avevo mai sentito in vita mia. Amore malato... Lo vedevate infelice quando era con me? Vi risulta che dormiva sempre dai suoi amici? Sarà capitato due volte in un anno", ha commentato Lidia su Instagram in riferimento alle ultime esternazioni dell'ex. Lo sfogo però, è proseguito e la 25enne ha ribadito altri dettagli: "Addirittura che non mi ama più, peccato che io lo sto scoprendo solo oggi da alcuni suoi commenti. Rinnegare tutto quello che c'è stato solo per pararsi il cu*o (scusando il francesismo) dimostra ancora una volta che "uomo" è quanto vale... Caro Ale, tu sai, la tua coscienza è molto sporca ed occhio a quello che dici perché lo sai che non ti conviene!", ha concluso Lidia.

