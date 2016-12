UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni: Matteo grande protagonista a Natale? Video replica ultimo episodio (Oggi, puntata 22 dicembre 2016)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 DICEMBRE: VIDEO REPLICA ULTIMO EPISODIO - La soap opera Un posto al sole ci farà compagnia anche stasera con un nuovo episodio in onda su Rai Tre a partire dalle 20.40. Prima di scoprire quali emozioni ci attendono nella puntata di oggi, facciamo insieme il punto su quanto andato in onda ieri. Nell’episodio trasmesso mercoledì 21 dicembre 2016 abbiamo visto tornare il sereno tra Marina e Matteo. Nel frattempo Franco ha disperatamente tentato di tenere al sicuro il figlio Nunzio in una situazione destinata a precipitare. Durante una cena Ornella s è invece indignata per come Renato stava trattando Nadia e ha preso le difese della donna. Chi si fosse perso la puntata, o volesse rivederla, potrà farlo grazie al servizio di video replica messo a disposizione da Raiplay.it, cliccando qui.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 DICEMBRE: Nelle ultime puntate di Un posto al Sole, la soap opera napoletana più resistente della televisione italiana, si sono svolte le vicende che portano i protagonisti di Palazzo Palladini in corsa verso il Natale. Il personaggio attorno al quale la narrazione si è concentrata in questo countdown che conta ormai solo 4 giorni a Natale è Matteo. L'uomo è sempre stato un personaggio amato e odiato dai fan fedelissimi, per via del suo carattere enigmatico e della sua tendenza a chiudersi in silenzi introspettivi. Nella puntata odierna la sua aura di silenzio e mistero ha finito per coinvolgere anche Marina, che timidamente ha cercato approcci per scogliere il cuore dell'uomo. Quando sembrava esserci riuscita, in realtà Matteo si è fatto prendere dalla paura e divorare dalle irrazionali fobie irrisolte del suo passato. Non sappiamo, e non lo sa neanche Matteo, se i segreti più profondi che sta per tirare fuori distruggeranno il rapporto con Marina, costruito con moltissima fatica.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 22 DICEMBRE: PETRONE RICORDA? - L'operazione di Giancarlo è andata per il meglio e nella puntata di Un posto al sole di ieri il proprietario della radio si è risvegliato dal coma farmacologico al quale era stato sottoposto. Chiara è corsa subito da lui per accertarsi delle sue condizioni e gli ha chiesto se ricordasse i dettagli di quando accaduto a casa loro qualche giorno prima. Il destino di Nunzio è segnato? Già nelle prime ore successive all'intervento Giancarlo aveva fatto il nome del ragazzo e tale parole aveva spinto Chiara a porsi qualche domanda, arrivando velocemente alla verità sul suo ex fidanzato. Cosa dovremo aspettarci nell'episodio odierno? Purtroppo sembra che ancora una volta il figlio adottivo di Franco potrà godere di un colpo di fortuna: Petrone, infatti, sarà molto confuso non ricordando i particolari della rapina finita tragicamente. Si tratterà solo di un'amnesia momentanea? Le sorti di Nunzio sono appese ad un filo, cosa accadrebbe se il padre di Chiara cominciasse a fare chiarezza sulla rapina in villa e i volti dei due malviventi?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 22 DICEMBRE: FRANCO SI METTE NEI GUAI? - I problemi causati da Nunzio saranno gli assoluti protagonisti della puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3 oggi a partire dalle ore 20:40 circa. Preoccupato per le sorti del figlio adottivo, Franco continuerà ad aiutarlo a restare nascosto, finendo per scontrarsi in svariate occasioni con Angela. Quest'ultima sarà contraria a questa scelta, tanto da trovare nell'amica Giovanna una vera alleata, pronta ad aiutare la famiglia Boschi a risolvere una situazione così complicata. Mentre Angela e Franco sembreranno essere più distanti che mai nelle differenti opinioni verso Nunzio, non mancheranno i problemi anche per quanto riguarda Matteo e Marina. Solo ieri li abbiamo visti nuovamente vicini, tanto da cominciare a pianificare un futuro insieme, ma qualcosa turberà Serra: scoprirà che Roberto sta indagando su di lui, dimostrando di non essersi rassegnato a perdere la sua ex fidanzata. Come reagirà Matteo di fronte ad una simile notizia? Sarà Emilia a farne le spese? Dopo essere stato rimproverato da Ornella, Renato discuterà con Raffaele riguardo l'atteggiamento da tenere nei confronti di Nadia. Ascolterà i consigli del cognato? Le condizioni di salute di Patrone saranno stabili e in costante miglioramento: Chiara sarà al suo fianco, anche se avrà nel cuore la grande preoccupazione per le sorti di Nunzio. Fino a che punto riuscirà a mantenere il suo inconfessabile segreto?

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI: Nelle ultime puntate di Un Posto al sole, Il rapporto tra Renato e Nadia è veramente sull'orlo di una crisi. I due, lontani per anni, con la donna che voleva portare da sola il peso dell'identità del padre di sua figlia Serena, ora sembravano essersi ritrovati. Peccato che Renato, un uomo abituato a fingere, in realtà continui ad avere un atteggiamento padrone e dispotico con Nadia, la quale è troppo innamorata per ribellarsi. A dare voce alla sua frustrazione di donna sottomessa ci ha pensato la sua amica Ornella, che ha intavolato una vera e propria litigata con Nadia per farle capire che deve smettere di svalutarsi e di pensare che il suo uomo si vergogni di lei, perché lei vale molto come donna. Questo atteggiamento protettivo non è nuovo tra le amicizia femminili dei personaggi di UPAS, riflette l'atteggiamento un po' tipizzato della donna-mamma napoletana, pronta a offrire amore e protezione a chi non sa difendersi. Negli stessi istanti di queste accese litigate, Serena è sempre più distrutta perché non può passare le festività con suo padre, nonostante il clamore mediatico provocato dal servizio fotografico che i due hanno reso pubblico poche puntate fa, quindi deve per forza rimanere in compagnia di sua madre (con la quale i rapporti sono tutto fuorché distesi) e del compagno. Che ne è stato di Angela e Franco? Nelle puntate scorse grandi protagonisti di un dramma familiare che intreccia amore, bugie e legalità, in questa puntata del 21 dicembre i due continuano sui propri binari paralleli, dove Angela pensa di stare aiutando il marito e Franco riesce miracolosamente a mantenere salvo l'equilibrio precario che ha creato attorno al figlio per evitare che venisse scoperto il suo nascondiglio. Le festività e il transitare di molte persone nella vita e nella casa dei due coniugi non aiutano di certo l'uomo a rilassarsi e a stare solo con i propri pensieri.

