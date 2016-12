Una Vita / Anticipazioni puntate spagnole: brutte notizie per i Palacios, perderanno tutto e tutti?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: BRUTTE NOTIZIE PER I PALACIOS! (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Le puntate spagnole di Una vita segneranno importanti novità per quanto riguarda una delle famiglia di Acacias 38. Si tratterà dei Palacios che ritroveranno la felicità dopo la morte di Lourdes: Trini e Ramon si sposeranno, anche se la cerimonia verrà seguita da un terribile attentato, mentre Maria Luisa si fidanzerà ufficialmente con Victor. Sarà tutto rose e fiori a quel punto? Sappiamo bene che purtroppo la felicità non dura mai per sempre nelle trame della telenovela spagnola e non ne saranno esenti neppure i neo-sposini: a causa di un grave errore per un prestito da lui effettuato, Ramon finirà in grossi guai e sarà denunciato per usura. Tutti i beni della famiglia verranno bloccati e i Palacios saranno costretti a lasciare il loro ricco appartamento per trasferirsi in una casa molto più umile. Ciò non basterà per far venire meno l'amore tra Trini e Ramon anche se la coppia si dispererà quando vedrà il loro appartamento di Acacias 38 occupato da un uomo subdolo. Si tratterà di Clemente Heradia, colui che ha causato tutti i problemi finanziari di Ramon. La situazione verrà risolta? In attesa di scoprirlo, clicca qui per vedere il video nel quale Trini e Clemente discutono sulle ultime manipolazioni dell'uomo.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA SI FA CONSOLARE DA CAYETANA (OGGI, PUNTATA 22 DICEMBRE 2016) - Nelle puntate spagnole di Una vita, Teresa cercherà di fermare Mauro dal compiere un gesto tanto insensato come sposare Humilidad senza amore, ma sarà Cayetana ad intromettersi per fare in modo che non tutto vada come previsto. Farà in modo che l'amica l'aiuti a risolvere una grave emergenza con il suo amante Oliva e tale richiesta finirà per causare il ritardo della maestra alle nozze di Mauro. Sarà così che ancora una volta la signora De La Serna otterrà ciò che andava cercando: Teresa sarà distrutta davanti alla perdita del suo unico amore, mentre Cayetana sarà al suo fianco, pronta ad assisterla e a tirarla su di morale. Ma sarà proprio questa la parola fine nella storia regina della telenovela spagnola? Vi assicuriamo che le sorprese non mancheranno sia per quanto riguarda la dark lady per eccellenza, che per la povera Humilidad che sarà meno buona e gentile del previsto.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MARIA LUISA POVERA? IMPOSSIBILE... (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Lo stato economico della famiglia Palacios sarà grande protagonista delle puntate spagnole di Una vita. Come già vi abbiamo segnalato (vedi sotto) Ramon cadrà in rovina a causa di gravi errori nella gestione del suo patrimonio e sarà costretto a lasciare Acacias 38 in compagnia della moglie e della figlia. Se Trini si dimostrerà la donna generosa di sempre, disposta a lottare con il marito anche nelle avversità, non si potrà dire lo stesso per Maria Luisa, sconvolta all'idea di essere diventata improvvisamente povera. La ragazza, che finalmente troverà la felicità in amore al fianco di Victor, diventerà una furia a causa della preoccupazione per le malelingue. Il suo pensiero sarà soltanto uno ovvero essere criticata dagli amici e i vicini di casa per il suo nuovo stato. E la situazione peggiorerà persino quando Ramon verrà accusato di omicidio, in quanto l'uomo non avrà più nessuna credibilità davanti alla legge. Quanto durerà questo nuovo ostacolo per i Palacios?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: VICTOR E MARIA LUISA DIVENTANO AMANTI (OGGI, 22 DICEMBRE 2916) - Quale sarà il destino di Victor e Maria Luisa nelle puntate spagnole di Una vita? Noi italiani stiamo assistendo a grossi problemi per quanto riguarda questa coppia, soprattutto a causa delle intromissioni di Quinn Fuller ma molto presto le cose cambieranno. La morte della signora Palacios ridarà a Maria Luisa e al figlio di Juliana la possibilità di riprendere a frequentarsi e di dare finalmente spazio al loro amore, alla luce del sole. Ma i due ragazzi non si limiteranno al loro fidanzamento ufficiale, accettato a pieno titolo da Ramon e da Trini. Per loro ci sarà anche la curiosità di scoprirsi sotto ogni punto di vista, passando anche alla fase successiva. Maria Luisa e Victor vivranno i loro primi momenti di passione, anche se trovare un posto nel quale incontrarsi segretamente non sarà affatto facile. E, non negando una certa dose di goffaggine che li ha sempre caratterizzati, i due amanti rischieranno di essere scoperti di Tano, convinto che tra loro sia accaduto qualcosa di strano...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: PACIENCIA ANDRA' A CUBA DA SOLA (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Le puntate spagnole di Una vita sanciranno presto l'uscita di scena di un altro amato personaggio, che dovrà lasciare Acacias 38 per prendersi cura della sorella lontana. Qualche giorno, infatti, la simpatica Paciencia ha ricevuto la lettera della sorella da Cuba che le annunciava una grave malattia che l'ha resa inferma. Ha quindi deciso di raggiungerla, anche se in un primo momento Servante le aveva annunciato che l'avrebbe accompagnata in un viaggio tanto lungo. Le anticipazioni relative alla puntata odierna segnalano tuttavia che, dopo avere discusso, Servante accorderà alla moglie la possibilità di viaggiare da sola. Lui quindi dovrà restare in Spagna per continuare il lavoro, necessario per la sopravvivenza della famiglia. Prepariamoci dunque a salutare Paciencia e a vedere il simpatico Servante combinare da solo i suoi guai. Si ripeterà dunque quanto accaduto a Il Segreto con l'uscita di scena di Pedro. Anche in questo caso arriverà un nuovo personaggio pronto a far divertire i telespettatori?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MAURO SPOSA HUMILIDAD MA AMA TERESA - Mauro e Teresa sono i protagonisti della seconda stagione di Una vita, ma quanto sarà lunga e impervia per loro la strada verso la felicità? Per saperlo dovremo chiamare in causa le puntate spagnole della telenovela, nelle quali la coppia si troverà ad affrontare numerosi ostacoli apparentemente insuperabili. Dopo un inizio nel quale, anche se con diversi problemi, la coppia si troverà vicina a realizzare il loro sogno d'amore, la situazione finirà per degenerare: Humilidad farà il suo ingresso ad Acacias 38 affermando di essere la fidanzata ufficiale dell'ispettore. Sarà questo un duro colpo per Teresa che si sentirà presa in giro, anche se Mauro cercherà di tranquillizzarla affermando di voler chiudere tale storia. Ma la situazione sfuggirà di mano, quando sarà lo stesso Mauro a causare un incidente a Humilidad che le farà perdere l'uso delle gambe. Costretta sulla sedia a rotelle, la donna gli chiederà di realizzare il suo unico sogno d'amore ovvero sposarla, come le aveva promesso. Sarà per questo che Mauro non avrà via d'uscita e Teresa non potrà fare altro che assecondarlo in tale decisione, rassegnandosi a perdere l'unico uomo che abbia mai amato. Il matrimonio verrà celebrato davanti ad amici e conoscenti e il tentativo di Teresa di interromperlo all'ultimo momento purtroppo resterà vano.

