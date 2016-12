Uomini e Donne / Anticipazioni Trono Over: foto, Elga Profili al settimo cielo sui social (News, oggi 22 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: ELGA PROFILI AL SETTIMO CIELO, FOTO – Da quando ha lasciato il trono over di Uomini e Donne, Elga Profili si sta dedicando completamente alla sua attività lavorativa. Sempre molto seguita dai fans, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, pochi giorni fa è tornato nell’istituto scolastico che frequentava da ragazzina per una lezione sulla comunicazione. Il corso è stato un vero successo ed oggi Elga Profili celebra il suo trionfo sui social ringraziando chi ha reso possibile la sua rinascita professionale. “Continua la pazzesca avventura all' ITE Scarpellini di Foligno… Grazie ragazzi per la vostra energia!!! THANKS alla magica Preside e alla brillante prof Paola De Bonis...FELICE WEEKEND A TUTTI!!!”, scrive una sorridente Elga Profili. Ancora nessuna novità, invece, nella vita privata dell’ex dama che, ufficialmente, è ancora single. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: ROSSELLA BOVA E LO SPLENDIDO MESSAGGIO SULL’AMICIZIA – Con l’arrivo del Natale, si riscoprono i valori importanti della vita come l’amore e l’amicizia. Essendo circondata da entrambi, l’ex dama del trono over, Rossella Bova, ha pensato di diffondere un messaggio importante sull’amicizia. “L'amicizia è in bocca a tanti ma nel cuore di pochi”, scrive la splendida Rossella pubblicando alcune foto in cui è in compagnia di alcuni amici. Un post che ha ottenuto un grandissimo successo sui social con i fans di Rossella che hanno regalato alla dama like e commenti. “Ross noi ti amiamo incondizionatamente, senza confini sei parte di noi, "Grazie" per aver portato la tua luce così bella e rara ed il sorriso nella nostra vita, TVTTTTB”, “verissimo”, “Grazie Rossella”, “L'amicizia è davvero un sentimento unico e raro”, “è vero, hai scritto una cosa saggia”, scrivono gli ammiratori dell’ex dama che, sui social, sfoggia sempre il suo splendido sorrido. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GIULIANO GIULIANI, IL POST CHE COMMUOVE – Giuliano Giuliani commuove i fans con un post su Facebook. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social in cui ha espresso tutta la sofferenza che lo ha colpito. “Mai come quest'anno non mi interessa nulla delle feste. Ho solo un grande vuoto dentro... regali, cibo, non mi interessano. È vero che le cose più importanti non sono quelle materiali, ma l'affetto e la serenità. Be, io scambierei volentieri i regali che riceverò con un po' di serenità. Le persone ormai sono così prese da loro stesse che non si accorgono del male che ti fanno con il loro comportamento... sono stanco di soffrire... ho solo un grande vuoto e odio dentro”, scrive l’ex cavaliere. Un post carico di dolore quello di Giuliano Giuliani che ha colpito gli amici virtuali dei fans che stanno cercando di incoraggiare Giuliano a non lasciarsi abbattere. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: LUCA RUFINI SI TATUA UNA DEDICA D’AMORE, VIDEO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Incidersi qualcosa sulla pelle è per sempre e Luca Rufini, uno dei cavalieri di Uomini e Donne Trono Over, ha voluto “marchiarsi” con una dedica d’amore che su Facebook ha raccontato così: “Una frase dedicata a te (AR), che porterò per sempre con me, con tutto l'amore che posso!!! #rufinilucaofficialpage #starebeneconrufini #rufinitrainer #happiness #stronger #smilealways #natalealleporte #myprincess #alerufini #officina53romastudiotattoo #marcomarini”. “AR” sembra stare per “Ale Rufini” che troviamo tra gli hashtag e la frase al centro della dedica è “My life leadwith love”. Una vita condotta all’insegna dell’amore per Rufini, che ci mostra la scritta prima su un foglio e poi sulla sua pelle in un video girato mentre il tatuatore scriveva le parole con l’ago sulla sua mano: clicca qui per vedere il video.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: SVELATO L'ARCANO, ECCO DOV'ERA GEMS LA SCORSA NOTTE! (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Per ore i fan di Gemma Galgani, del trono over e di Uomini e donne hanno parlato del misterioso appuntamento della dama torinese e della sua possibile notte di fuoco. A quanto pare quelle che erano le aspettative di tutti sono state deluse perchè la dama non ha avuto un incontro romantico come tutti si aspettavano. Nessun corteggiatore o cavaliere è riuscito a conquistare il suo cuore e per questo, anche quest'anno, passerà il Natale con parenti e amici, ma prima di farlo ha deciso di regalarsi una serata fuori casa ma non in dolce compagnia come tutti si aspettavano ma pronta a sbranare un panino rosa! Avete capito bene. Lei stessa lo ha rivelato poco fa pubblicando questa foto e scrivendo. "Tutti si son chiesti dove io fossi l'altra sera... ecco svelato il mistero!!! Ero a mangiare il panino rosa da #flowerburger di Torino, che aiuta la ricerca di Umberto Veronesi, cucinato dallo chef Marco Bianchi. Un grazie speciale a chi ha reso possibile tutto ciò!!!!! Buongiorno così oggi....". Un altro sogno infranto per i fan della dama torinese che dovrà attendere il 2017 per scoprire se sarà in grado, o meno, di trovare un nuovo amore.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: DOPO SELFIE COSA NE SARA' DI GEMMA GALGANI? (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - A quanto pare tre quarti della programmazione di Canale 5 è in mano a Maria De Filippi e Gemma Galgani. La dama di Uomini e donne e del trono over sembra pronta ad andare in onda al pomeriggio e in prime time per la felicità dei suoi fan e della stessa protagonista che riesce a portare a casa sempre più popolarità. Le cose per lei non si mettono bene in amore ma potrebbero mettersi bene sul lavoro visto che adesso è assodato che anche in prime time raccoglie grandi ascolti soprattutto se al suo fianco c'è Tina Cipollari. Le due sono davvero un asso nella manica per Maria De Filippi ma dopo Selfie sono destinate davvero a finire in panchina? Al momento si continua a parlare di un possibile impiego della dama torinese in un altro show magari come opinionista o come ospite ma sarebbe bello vedere le due nello stesso programma magari come giudici infervorati in pieno stile X Factor. Ma che cosa potrebbero giudicare? Forse un programma sullo stile con delle sfilate e altro come succede già a Uomini e donne? Lo scopriremo alla prossima ventata di "novità" in arrivo dalla Fascino e dalla sanguinaria.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA GALGANI, TRA EMOZIONI E GIOIE DEL NATALE (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Il trono over di Uomini e Donne è in vacanza per le festività natalizie, come molti altri programmi che tengono solitamente compagnia ai telespettatori di giorno in giorno: gli occhi dei fans, però, sono comunque puntati sui protagonisti della corte di Maria De Filippi, in primis la dama Gemma Galgani, spesso al centro delle scene a causa degli scontri con l’opinionista Tina Cipollari e per la sua storia passata con il bel gabbiano Giorgio Manetti. Proprio ieri sera, Gemma è tornata sulla propria pagina Facebook per condividere con i followers il video di un momento che l’ha davvero riempita di gioia. Nella clip si vede infatti il piccolo Umbi mentre canta, accanto presumibilmente ai compagni di classe, un brano di Natale. In merito, la dama del trono over ha aggiunto: “Oggi sono tutta per lui, un Buon Natale speciale! ci sono momenti della vita che danno delle grandissime emozioni basta saperle cogliere al volo… Viva Umbi!”. “Tenero e dolce Umbi… Buon Natale anche a te piccoletto… bacini” ha risposto teneramente una fan, e altri hanno aggiunto “Quanto è vello e Dolce Buon Natale piccolo”, “Umbi tu sei un bambino veramente speciale”, “Buon Natale Umbi, bellissimo bimbo”. Clicca qui per vedere il post di Gemma Galgani direttamente dalla sua pagina social ufficiale.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: LA CIPOLLARI SVELA ALCUNI DETTAGLI DEL 2017, ECCO QUALI (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Le vacanze natalizie del trono over di Uomini e Donne hanno portato una apparente quiete. Dame e cavalieri senior torneranno in pista il prossimo gennaio e, per l'esattezza, il 9 gennaio si riapriranno nuovamente i battenti del programma ideato e condotto da ben 21 edizioni da Maria De Filippi. Ormai chi dice over dice anche Gemma Galgani e, nonostante l'argomento possa risultare decisamente ripetitivo, quello che il popolo senior regala racchiude quasi esclusivamente le dinamiche della dama torinese perennemente attaccata da Tina Cipollari ed i suoi insulti all'ultima offesa disponibile. Quali cambiamenti vedremo in onda da gennaio 2017? Naturalmente qualche lieve cambiamento dovrà esserci per forza anche perché, gli sviluppi sentimentali del momento sembrano annegare nella noia più totale. Nessuno, o quasi, ha portato in scena nuovi amori degni di nota e rilievo, ecco perché, i fan del programma si aspettano forti cambiamenti che possano donare alla trasmissione nuovo smalto. Le prime indiscrezioni utili però, sono proprio arrivate per conto di Tina Cipollari, la burrosa opinionista che al momento tiene banco anche in prime time grazie a Selfie - Le cose cambiano, programma prodotto da Maria De Filippi e la Fascino condotto da Simona Ventura. Anche in prima serata, Tina ha dato il meglio di sé inveendo contro Gemma, presente in studio in più di una occasione, compresa la penultima puntata dello scorso lunedì. Cosa accadrà alla corte del trono over di Uomini e Donne? Tra le pagine di "Nuovo Tv", l'ex vamp ha affermato che il programma è in continua evoluzione e non stanca mai il pubblico da casa. Inoltre, parlando di "casa", è questa la sensazione che ha l'opinionista quando chiacchiera durante il corso di Uomini e Donne. Tra le altre cose, Tina ha affermato che Maria De Filippi è sempre all'oscuro di tutto quando lei si cimenta con le imitazioni e questo, in un certo senso la fa divertire moltissimo.

