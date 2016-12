Zelig Event/ Ospiti e anticipazioni ultima puntata: Ligabue super ospite. Antonio Ornano sul palco e la Hunziker s’innamora (oggi, 22 dicembre 2016)

ZELIG EVENT, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 22 DICEMBRE 2016: ANCHE ANTONIO ORNANO SUL PALCO E LA HUNZIKER S’INNAMORA, FOTO - Chiude in bellezza questa sera Zelig Event, il programma condotto da Michelle Hunziker e Christian De Sica che celebra i vent’anni del celebre programma dedicato alla comicità. Il super ospite di stasera è Luciano Ligabue e sul palco ci saranno tanti comici che abbiamo imparato a conoscere e ad amare risata dopo risata. Tra loro c’è anche Antonio Orano, protagonista di una foto che Michelle Hunziker ha pubblicato nelle ultime ore sulla sua pagina Instagram: “Dei sorrisi così si trovano ancora a Zelig!!! Stasera vi aspettiamo per l'ultima puntata! Lo Amo il mitico @antonioornano @zeligbananas stasera con noi a zelig anche il grande @ligabue_official”. I sorrisi “innamorati” di Michelle e Antonio hanno conquistato anche i followers della Hunziker, come testimoniato da oltre 11mila like: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

ZELIG EVENT, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 22 DICEMBRE 2016: GIANNI CINELLI "BIGLIETTARO" NEL BACKSTAGE, VIDEO - La simpatia dei comici di Zelig Event è protagonista del video girato nel backstage della trasmissione che celebra i vent’anni di Zelig e che stasera torna su Canale 5 alle 21.20 con l’ultima puntata. Ad accompagnarci nel dietro le quinte è Gianni Cinelli, che in previsione della fine della trasmissione pare volersi dare a una nuova carriera: quella del bigliettaro abusivo. Ai suoi compagni di palcoscenico prova a fare diverse offerte, sempre più assurde, e pare proprio che nessuno di loro voglia accettare. Noi però ritroviamo i volti famigliari e le divertenti battute dei Beoni, di Gianluca di Marta e Gianluca, di Gunter Fraikoffel, dei Senso Doppio, di Kalabrugovic e di Max Pisu. Clicca qui per vedere il video.

ZELIG EVENT, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 22 DICEMBRE 2016: LUCIANO LIGABUE FRA GLI OSPITI DELLA SERATA - È già tutto pronto per l’ultima puntata di Zelig Event, il celebre show dedicato al cabaret che stasera tornerà in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. Lo spettacolo, nato per celebrare i vent'anni del fortunato programma dedicato al cabaret, vedrà sul palco una serie di ospiti d’eccezione. Stasera, infatti, per l’appuntamento conclusivo salirà sul palco un cantante molto amato dal grande pubblico: Luciano Ligabue, che attualmente sta riscuotendo un grande successo con il suo album dal titolo Made in Italy, certificato solo un paio di giorni fa doppio platino. La serata porterà sul palco dello show anche altri ospiti, e fra tutti ricordiamo il rapper Frankie hi-nrg mc, che poche ore fa ha dato appuntamento a tutti i suoi fan pubblicando un breve post sui social network: “Per non farmi mancare proprio niente, giovedì sono ospite dell'ultima puntata di Zelig, Canale5 ore 21:15 #citofonareHunziker”. Queste e tante altre novità stasera, su Canale 5. Per visualizzare il messaggio di Frankie hi-nrg mc, potete cliccare qui.

ZELIG EVENT, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 22 DICEMBRE 2016: MAGO FORREST ED ENRICO BRIGNANO PER CELEBRARE I VENT'ANNI DELLO SHOW - Stasera, su Canale 5, andrà in onda l’ultimo appuntamento di Zelig Event, lo show condotto da Michelle Hunziker e Cristian De Sica nato per celebrare i vent'anni dl fortunato spettacolo tutto dedicato al cabaret. La serata prenderà il via a partire dalle 21.10 e vedrà alternarsi sul palco dello show una serie di comici pronti a intrattenere il pubblico con sketch tutti da ridere. Fra i protagonisti più importanti della serata ricordiamo Mago Forrest, già conduttore e storico comico del fortunato programma, ma anche l’amatissimo Enrico Brignano, Paolo Migone e Nuzzo Di Base. Per anticipare qualche piccola novità che vedremo nel corso della puntata di stasera, la fan page ufficiale di Zelig ha pubblicato su Facebook un breve video che mostra i protagonisti della serata alle prese con le prove dello spettacolo fra musica, risate e divertimento. Se volete visualizzare il filmato direttamente sui social network potete cliccare qui.

ZELIG EVENT, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 22 DICEMBRE 2016: AtNONIO ORNANO RINGRAZIA, LA DEDICA ALLO SHOW - Appuntamento a stasera con Michelle Hunziker e Cristian De Sica per l’imperdibile ultimo appuntamento con Zelig Event, lo show tutto dedicato al cabaret che anche oggi porterà sul piccolo schermo di Canale 5 una serata assolutamente da non perdere. Nel corso dello spettacolo non mancheranno anche i nomi amatissimi che hanno reso celebre il format, fra i quali ricordiamo Ale e Franz, i Boiler e Antonio Ornano, che poche ore fa ha pubblicato un lungo messaggio sui social network per condividere con i suoi fan le emozioni legate alla sua partecipazione a Zelig. Queste le sue parole: “Zelig è stato un palco talmente emozionante che ogni volta che ci sono salito ho sempre sentito l'obbligo di dare tutto quello che avevo per dimostrare di meritarmelo. Nel mio piccolo e' stato il gol in rovesciata che ho dedicato a chi volevo più bene, è stato il messaggio che scrivevo a mia madre dopo la registrazione con scritto "E' andata bene", ed è stato il messaggio che lei mi mandava dopo la messa in onda, che diceva "Bravissimo amore mio, ma perché non ti metti le scarpe con un po' di tacco come Gioele Dix e provi a togliere qualche parolaccia?" Anche per questo Zelig è stato il mio posto magico dove mi sono rifugiato anche nei momenti bui. Grazie Zelig, mi hai regalato tanta felicita”. Per visualizzare il messaggio, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.