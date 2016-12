iZOMBIE/ Anticipazioni puntata 22 dicembre 2016: Liv innamorata, incontra un nuovo zombie

iZOMBIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 22 dicembre 2016, La5 trasmetterà due nuovi episodi di iZombie, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il terzo ed il quarto, intitolati "Il volo dei morti viventi" e "La realtà virtuale morde". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ravi (Rahul Kohli) scopre che su internet circola la voce che uno zombie sia rimasto sepolto dalle macerie in un cantiere navale. Poco dopo, Blaine (David Anders) chiede a Liv (Rose McIver) perché non abbia mantenuto l'accordo sui cervelli, ma viene allontanato. La zombie si nutre invece di una vittima, Marvin Webster (Robert Hansen) ed in base alle prime visioni capisce subito che si tratta di un serial killer. Peyton inoltre le mostra le foto dell'omicido di un uomo, che Liv riconosce come una delle vittime di Webster. Clive (Malcolm Goodwin) non intende tuttavia seguire il caso dato che non ci sono prove, mentre Liv scopre che la zombie rinchiusa nel cantiere è in realtà la sua collega Mercy (Aliza Vellani), la stessa che l'aveva invitata ad andare al party sul pago. Ravi inizia a nutrirla, pensando che l'assenza di comunicazione sia dovuta alla mancata nutrizione. Intanto, Major (Robert Buckley) e Jerome (Christopher Meyer), un ragazzo del Centro, chiedono aiuto a Clive per la scomparsa di un terzo ragazzo, ma non riescono ad ottenere nulla. Liv invece risolve il caso scoprendo che Webster è stato ucciso da un netturbino, mentre quella sera, Blaine entra in contatto con Jerome. Liv si fa coraggio e decide di scusarsi con Major per i comportamenti avuti nell'ultimo periodo, ma scopre che ha trovato una nuova ragazza, Corinne (Elise Gatien). Intanto, Ravi indaga sulla morte di un adolescente a cui sono state mozzate le dita. Clive riconosce la vittima come Sammy Wong (Manny Jacinto) e chiede alla zombie di stare lontana dal caso, cosa che aumenta ancora di più il desiderio di Liv di scoprire cosa nasconda. Inizia quindi a seguirlo, soprattutto dopo che una delle visioni le ha mostrato un pestaggio subito dalla vittima proprio da due agenti, fra cui Clive. Dopo essere stata sorpresa a seguirlo, Clive le rivela che in realtà si trattava di una missione sotto copertura e che il suo collega è rimasto ucciso proprio mentre indagavano sul caso. Liv convince poi Ravi a prendere in affitto una stanza in casa di Major per tenerlo sotto controllo. Dopo aver sventato l'omicidio di Evan (Nick Purcha) per mano della mafia cinese, la zombie assicura alla giustizia A.J. (Tim Chiou). In quel momento, Blaine scopre che due sue scagnozzi stanno cecando di fargli le scarpe ed inizia ad asportare il cervello di Jerome.

iZOMBIE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "IL VOLO DEI MORTI VIVENTI" - Liv si ritrova costretta a nutrirsi del cervello di un'amica, morta dopo un lancio con il paracadute. I primi sospettati diventano il gruppo di amici che si trovava con lei in quel momento, ma ognuno di loro scarica la responsabilità sull'altro. La zombie chiede inoltre l'aiuto di Clive, nonostante il caso sia stato classificato come suicidio. Le piste porteranno presto la zombie a scoprire che esiste un altro ragazzo come lei, Lowell. Liv inizierà a sentirsi attratta da quest'ultimo, senza considerare che come zombie non è niente male. Avrà dimenticato Major?

iZOMBIE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 DICEMBRE 2016, EPISODIO 6 "LA REALTA' VIRTUALE MORDE" - Jackie inizia ad avere sempre più fame, tanto da decidere di non attendere la consegna di Blaine e servirsi da sola. Una nuova vittima spinge invece Liv ad assumere delle abilità da hacker, che le fanno scoprire come Simon Butler fosse l'uomo più odiato sul web. Tutto fa pensare ad un omicidio, a partire dal misterioso biglietto d'auguri ritrovato nel suo appartamento. Liv inizia ad avere mille paure per la continuazione del rapporto con Lowell, mentre affronta l'agorafobia della vittima. Nel frattempo, Blaine è costretto ad uscire allo scoperto a causa di ultimi sviluppi.

