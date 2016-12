APPUNTAMENTO SOTTO IL VISCHIO/ Il film con Jaime Ray Newman in onda su Italia 1

APPUNTAMENTO SOTTO IL VISCHIO, IL FILM IN ONDA NELLA SECONDA SERATA DI ITALIA 1: IL CAST (OGGI, 23 DICEMBRE) - Questa sera, venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 23,20 viene mandato in onda su Italia 1 il film di genere sentimentale Appuntamento sotto il vischio (Under the Mistletoe). Si tratta di una pellicola in chiaro stile natalizio, prodotta nel 2006 di durata pari a circa 87 minuti con la regia di George Mendeluk che ne ha sviluppato anche soggetto e sceneggiatura mentre fanno parte del cast Cohan Graham, Michael Shanks, Jaime Ray Newman, Ingrid Torrance, Burkley Duffield, Derek Green, Russel Porter e Jerocko Harder.

APPUNTAMENTO SOTTO IL VISCHIO, IL FILM IN ONDA NELLA SECONDA SERATA DI ITALIA 1: LA TRAMA (OGGI, 23 DICEMBRE) - Una donna di nome Susan Chandler ha una vera e propria fobia del Natale: le vacanze di Natale, infatti,si sono sempre rivelate uno dei momenti più difficili. Questo perché la donna associa il Natale alla scomparsa del suo marito, Tom, deceduto anni addietro proprio in quel periodo. Dopo quell'evento Susan si è ritrovata a dover crescere suo figlio, Jonathan, completamente da sola. Una situazione molto difficile tant’è che le manca una spalla maschile e un aiuto forte su cu contare. Nonostante sia passato più di un anno dalla dipartita di Tom, Susan Chandler è ancora afflitta dal dolore per la scomparsa della persona amata. La sua intima amica, Michelle, decide d'intromettersi alla vista di Susan che peggiora giorno dopo giorno, iscrivendola a un concorso alla radio. Quest'ultimo è fatto per le persone single in cerca della propria anima gemella. In questo modo Michelle spera che Susan si trovi un uomo con cui vivere e la smetta di essere in lutto per Tom. Susan così accetta di mettersi in gioco e comincia a valutare le varie candidature giunte. In questo la aiuta Jonathan, che mettendosi in diretto collegamento con lo spirito del proprio padre, cerca d'indirizzarla verso la giusta scelta. Tutto questo ruota intorno al vischio, in quanto i due, una volte incontratisi, dovranno baciarsi sotto un cespuglio di vischio. La scelta per Susan non sarà facilissima ma per fortuna si ritroverà davanti una persona capace di farle apprezzare nuovamente la vita ed in particolare la sensazione di essere amata.

© Riproduzione Riservata.