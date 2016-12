ARMA LETALE/ Su Iris il film con Mel Gibson e Danny Glover, alla regia Richard Donner (oggi, 23 dicembre 2016)

ARMA LETALE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 DICEMBRE 2016: IL CAST - Arma Letale, il film in onda su Iris oggi, venerdì 23 dicembre 2016 alle ore 21.00. Lethal Weapon è il titolo originale della pellicola d'azione che è stata prodotta nel 1987 dalla Warner Bros unitamente alla Silver Pictures, e diretta dal bravo Richard Donner. Il film che è da ascrivere ai polizieschi a sfondo avventuroso, si basa su un soggetto di Shane Black, professionista che cura altresì anche la bella sceneggiatura. Il film che è stato visto già parecchie volte all’interno della programmazione televisiva italiana, vede come attori principali Mel Gibson e Danny Glover, entrambi gli attori per la loro interpretazione si sono meritati svariati riconoscimenti sia dalla critica che dagli spettatori. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ARMA LETALE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia ruota attorno a due coraggiosi poliziotti, entrambi appartenenti al dipartimento cittadino di Los Angeles. I due inizialmente sono in antitesi tra di essi, con Martin Riggs (interpretato da Gibson) che essendo reduce del Vietnam si presta ad azioni spettacolari, che a volte lo portano a correre rischi assurdi, il capo del dipartimento per non incorrere in guai gli affianca un poliziotto molto esperto Roger Murtaugh (Danny Glover). Roger a differenza di Martin è un agente molto oculato, alle soglie della pensione e con una famiglia sulle spalle. Egli cerca sempre di portare a termine le inchieste che gli sono affidate, senza correre rischi spropositati, inizialmente vede l’accoppiamento con Martin in maniera deleteria, ma una volta che il giovane viene frequentato, anche dalla sua famiglia, inizia ad apprezzarlo. I due si ritrovano invischiati in un caso molto pericoloso, caso che vede al centro la morte della figlia di un ex partner di Roger. Il caso che inizialmente sembra un normale suicidio, con la giovane donna precipitata dalla cima di un grattacielo in pieno centro cittadino, porta i due a scoprire un giro di droga organizzato da un ex generale dei servizi segreti. Le indagini dei due non guardano in faccia nessuno, e vedono implicato anche il padre della giovane ragazza deceduta. La conoscenza familiare da parte del padre della giovane, e la grande voglia di preservare la famiglia che da sempre viene pubblicizzata da Roger, anche all'interno del dipartimento di appartenenza, fanno complicare il caso. La rete di criminali senza provare nessun scrupolo, prende infatti in ostaggio la figlia maggiore dell’anziano detective, lo scopo è quello di fermare le sue indagini, essi però non fanno il conto con i due poliziotti che animati da uno spirito di giustizia superiore alla media, riescono a smantellare l’intera rete criminale e a salvare la ragazza, conquistando il plauso dell'intera cittadinanza e dei propri superiori.

