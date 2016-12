Amici 2016 / Shady innamorata di Riccardo ma oggetto del desiderio di qualcun'altro? (oggi, 23 dicembre 2016)

AMICI 2016, ED.16, NEWS: SHADY INNAMORATA DI RICCARDO? (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - All'inizio di Amici 2016 tutti si erano accorti della simpatia che aleggiava tra Riccardo e Shady, i due cantanti della scuola che forse hanno più fan in assoluto. Lui il classico rubacuori, lei bella ma forse troppo insicura, c'era già chi aveva iniziato a sognare sul loro amore. Purtroppo per loro però si sono poi scoperti essere solo amici anche se, da un recente messaggio mandato in forma anonima da uno dei ragazzi di Amici 2016, la ragazza potrebbe provare ancora qualcosa per lui. "La mia esperienza nella scuola mi regala sempre più punti di domande che certezze. Non riesco a trovare il mio posto e a concentrarmi. Troppi ormoni impazziti? Una delle ragazze è decisamente confusa, ma è anche la prima a complicarsi la vita. Che poi tra loro è mai stato amore? A me risulta ci sia stata solo una storiella. Poi lei ha una visione tutta sua delle cose che non risulta essere vera. Ops, mi stanno chiamando devo andare". Nel messaggio non è specificato il nome della ragazza, ma sono in molti a pensare che possa essere Shady!

AMICI 2016, ED.16, NEWS: SHADY AMATA DA QUALCUNO? L'INSICUREZZA DELLA RAGAZZA (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Sempre secondo il messaggio mandato da un anonimo della scuola di Amici 2016, Shady potrebbe essere l'oggetto del desiderio di qualcun'altro all'interno della scuola, ma sarebbe troppo presa dai suoi problemi per capire come risolverli (sempre che la ragazza del messaggio sia davvero Shady). La cantante comunque sembra decisamente insicura: negli ultimi giorni, dalle foto pubblicate, ha fatto capire di avere diversi problemi con il suo aspetto fisico, tanto da tagliare una parte del suo viso. Addirittura in un'altra immagine ha lasciato intendere che non farà il cenone di Capodanno e che si nutrirà di sole insalate: che Shady stia esagerando sembra abbastanza chiaro, soprattutto perché non ha bisogno né di stare a dieta né di pensare che non abbia un bel viso. Che la recente delusione amorosa avuto da Riccardo abbia giocato un ruolo nel causare questa incertezza?

