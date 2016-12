BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane: delusione in arrivo per Eric il giorno di Natale?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 23 DICEMBRE: I DESIDERI DI ERIC SI TRASFORMANO IN REALTA'? - Si avvicina il Natale nelle puntate americane di Beautiful e come ogni anno i vari protagonisti della soap si preparano a festeggiare in compagnia della propria famiglia. La tradizione vorrebbe i Forrester riuniti alla villa intorno al pianoforte di Eric, intenti a cantare i tradizionale pezzi natalizi, magari ricordando l'indimenticabile Stephanie. Ma quest'anno non tutto potrebbe andare come abitudine: la presenza di Quinn Fuller spingerà molti familiari di Eric a scegliere una soluzione alternativa. Sarà questo il caso di Liam e Steffy, ma anche Brooke e Ridge penseranno di inaugurare un nuovo corso. Lo stesso accadrà per Rick e Maya desiderosi di godere al massimo della presenza della piccola Lizzie. Sarà per questo che il desiderio di Eric di avere la suo fianco la sua grande famiglia riunita questa volta potrebbe trasformarsi in delusione: sarà lo stesso patriarca ad ammettere di stare male all'idea di restare solo nella sua grande casa anche se con la moglie al suo fianco. E come già accaduto in passato, Quinn lo tirerà su di morale, rassicurandolo sul fatto che lei non lo lascerà mai. Ma basterà la sua bella mogliettina a fare felice Eric il giorno di Natale?

© Riproduzione Riservata.