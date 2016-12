BELEN RODRIGUEZ, NEWS: IL FRATELLO JEREMIAS “IMITA” IANNONE? VIDEO (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Quest’estate è stato proprio il fratello Jeremias a presentare Belen Rodriguez all’amico Andrea Iannone e ora i due sono fidanzati ufficialmente ormai da diversi mesi. Galeotte furono quindi le cene in famiglia per Belen e Andrea, e sicuramente la showgirl sente di dover ringraziare il fratello che le ha permesso di incontrare qualcuno con cui ritornare finalmente a sorridere dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, il padre di suo figlio Santiago. Proprio vedendo Iannone in compagnia di Jeremias in diverse foto sui social, i giornali di gossip avevano iniziato a sospettare che presto o tardi tra lui e Belen sarebbe potuto nascere del tenero e così è stato. Ora Jeremias e Iannone continuano ad essere amici ma il fratellino di Belen sembra proprio voler esagerare. Il maschio dei fratelli Rodriguez pare voler “imitare” il pilota di Moto Gp in un breve video postato su Instagram durante uno dei tanti allenamenti. Addosso ha infatti una canotta con il nome, il cognome e il numero del fidanzato della sorella. Clicca qui per vedere il video.

