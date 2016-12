Beautiful/ Anticipazioni ultima puntata del 2016: Eric vuole lasciare Quinn (oggi, 23 dicembre)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 23 DICEMBRE: ULTIMA PUNTATA PRIMA DELLA PAUSA - Eccoci giunti all'ultima puntata di Beautiful prima della pausa natalizia. Purtroppo non eravamo abituati a salutare per qualche tempo la soap americana ma questa volta Mediaset ha deciso di dare qualche giorno di riposo ai personaggi delle famiglie Forrester, Logan e Spencer che torneranno su Canale 5 dal prossimo anno. Per ora sembra probabile che il 2 gennaio sia il giorno della ripartenza, ma su questo sarà necessario tornare nei prossimi giorni. Beautiful quindi non ci sarà domani quando il palinsesto pomeridiano di Canale 5 sarà arricchito di programmi dedicati alla vigilia di Natale. Lo stesso accadrà nella settimana del 26 dicembre: in questo caso la soap americana verrà sostituita da un doppio episodio di Una vita che ha bisogno di conquistare i fans, ancora non troppo convinti di questa nuova seconda stagione. Per sapere quindi cosa ne sarà della relazione di Eric e Quinn sarà necessario avere un bel po' di pazienza.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 23 DICEMBRE: ERIC NON VUOLE ANDARE OLTRE? - E' davvero un peccato che l'interruzione per la pausa natalizi arrivi quando la relazione di Eric e Quinn è da poco diventata ufficiale. Nella puntata di Beautiful di ieri Forrester si trovava nell'appartamento della gioielliera chiarendo che è lui il suo misterioso amico e amante. Sembra però che i dubbi e i sensi di colpa del patriarca non mancheranno: al termine di questo incontro passionale, infatti, sarà proprio lui a dichiarare di avere preso una decisione. Sebbene si trovi molto bene con Quinn, la loro storia non potrà proseguire. Cosa accadrebbe infatti se essa venisse scoperta da Steffy e dagli altri membri della famiglia? Questa domanda terrà banco ancora per molto tempo nelle trame della soap americana che vedranno Quinn ed Eric sempre più in veste di indiscussi protagonisti. E vi sorprenderà sapere che non mancheranno gli amanti di questa coppia che, anche se in maniera a tratti goffa e assurda, riporteranno quella giusta ventata di 'trash' della quale la soap americana avrà bisogno.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 23 DICEMBRE: STEFFY E WYATT LITIGANO PER COLPA DI QUINN - Il matrimonio di Steffy e Wyatt entrerà in crisi per colpa di Quinn? Fin dal giorno in cui Liam ha fatto ritorno da Topanga, i telespettatori di Beautiful hanno sempre creduto che la Forrester prima o poi sarebbe tornata dal suo ex che non ha mai smesso di amare. Ma se alla fine fosse la stessa Quinn a favorire questa reunion? Oggi la figlia di Ridge litigherà con il marito al quale dirà di non volere Quinn né nelle loro vite né in quelle dei loro familiari. Steffy continuerà a dirsi certa che la Fuller sia persona inaffidabile e che molto presto commetterà un nuovo errore. Wyatt dal canto suo cercherà di tranquillizzare la moglie, preannunciando che lui non permetterà che la madre possa farle del male. Con questi presupposti, quale sarà la relazione della Forrester di fronte alla scoperta della relazione di Eric con la gioielliera? Sarà questo il punto di inizio delle puntate di Beautiful di un 2017 all'insegna di una nuova, assurda e comica Quinn Fuller.

