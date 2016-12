CACCIA A OTTOBRE ROSSO/ Su Canale 9 il film con Sean Connery e Alec Baldwin, alla regia John McTiernan (oggi, 23 dicembre 2016)

CACCIA A OTTOBRE ROSSO, IL FILM IN ONDA SU VANALE NOVE OGGI, 23 DICEMBRE 2016: IL CAST - Caccia a Ottobre Rosso, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 23 dicembre 2016 alle ore 21.15. Un vero e proprio cult dei film di guerra prodotti nell’ultimo millennio negli USA. La pellicola è stata diretta da John McTiernan e si basa su un volume scritto da Tom Clany, che ha riscosso un successo di vendite inusitato. Gli attori principali della pellicola sono Sean Connery e Alec Baldwin. Il film è stato programmato svariate volte sui piccoli schermi italiani. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CACCIA A OTTOBRE ROSSO, IL FILM IN ONDA SU VANALE NOVE OGGI, 23 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film è ambientato in piena "guerra fredda", corre infatti il 1984 quando un grande comandante di sottomarini russo Marko Ramius, si ritrova a servire il "paese della steppa" comandando un sommergibile di nuova concezione, L’ Ottobre Rosso. Il sottomarino è dislocato nell’Oceano ed essendo dotato di un nuovo propulsore, molto silenzioso, riesce a sfuggire alla rete di sorveglianza operata dagli USA. Quando Ottobre Rosso prende il largo, l’equipaggio viene salutato da tutta la nomenklatura comunista, il battello ha lo scopo di provare il nuovo modo di propulsione, una modalità che lo potrebbe portare silenziosamente di fronte alle coste americane, e far vincere alla Russia la guerra fredda che ruota attorno alle armi sottomarine. Il comandante del sommergibile ha però ben altre intenzioni, egli vuole infatti disertare e consegnare il nuovo battello all’intelligence a stelle e strisce. Alla base del proposito di Ramius vi è una "crisi di coscienza", che scaturisce dalla perdita della moglie. Il bravo ufficiale trova l’appoggio di buona parte dei suoi ufficiali, e governa il suo battello verso le coste statunitensi. L’azione del sottomarino innesca però tutta una serie di equivoci, che alla base hanno la paura della CIA che il proprio paese possa venire colpito da un attacco nucleare. I dubbi americani si amplificano quando l’intera flotta russa si mette a caccia del sommergibile per affondarlo. Gli strateghi americani si chiedono se i russi stiano facendo un "doppio gioco", e se essi stiano ridislocando le proprie navi. Gli americani non vogliono farsi trovare impreparati, e cercano di prendere le giuste contromisure. L’unico in grado di capire le vere intenzioni del comandante russo, che di fatto si trova in una situazione limite, è Jack Ryan. L’analista non avvezzo agli scenari di guerra, si ritrova a dover gestire una difficile operazione di recupero, trasportato sul "teatro operativo" da un elicottero, viene imbarcato prima su una portaerei, e poi su un sottomarino nucleare americano, qui in accordo con il comandante russo riesce ad ingannare in parte i sommergibili sovietici. Grazie alla simulazione di un avaria i membri dell’equipaggio che erano all’oscuro della diserzione vengono sbarcati, Ottobre Rosso si dirige verso l’America cercando di schivare gli attacchi dei sottomarini russi, che a questo punto pur di non consegnare in mano al nemico il moderno battello, preferiscono affondarlo. La storia si conclude alle foci di un estuario americano, con Ramius che riesce nel suo intento, e con Ryan che rimane con la soddisfazione di aver fatto un’immane servigio alla sua patria.

