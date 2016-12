CADUTA LIBERA/ Giovanni si riconferma il campione e vince 15mila euro. Chi giocherà contro di lui oggi, 23 dicembre 2016? Riassunto ultima puntata

CADUTA LIBERA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 23 dicembre 2016) - Nuovo appuntamento, oggi venerdì 23 dicembre 2016, con il gioco a quiz più seguito sulle reti Mediaset: Caduta libera. Il game show, targato Endemol, è condotto da Gerry Scotti che con la sua spontaneità ha conquistato milioni di italiani. Prima di scoprire le nuove sfide, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Campione per due puntate Giovanni, dentista di Sassari. Infatti lo stesso Gerry in un simpatico siparietto ha detto che questo programma è consigliato da tutti i dentisti d’Italia. La prima sfidante è stata Lola, studentessa di giurisprudenza. La ragazza ha condotto una gara esemplare, rispondendo a numerosissime domande, ma il campione ha ribattuto colpo su colpo. Alla fine proprio Lola ha sbagliato un quesito ed è finita nella botola, permettendo a Giovanni di pescare dal lecca lecca, scegliendo il piede bianco, il super premio da 50mila euro. Lo stesso Gerry Scotti è rimasto a bocca aperta, perché quasi mai era stato pescato il premio più alto alla prima occasione utile.

La seconda sfida contro l'avvocato Luca è stata bellissima e soprattutto si è protratta per diversi minuti, visto che nessuno dei due aveva la minima intenzione di sbagliare. Lo sfidante si è dovuto arrendere dopo una strenua lotta, ma ha ricevuto i complimenti di Gerry Scotti e un lungo applauso da parte del pubblico. Giovanni ha raccolto il secondo premio dal lecca lecca, trovando 5mila euro. A seguire è entrata in gioco la bella Camilla, una blogger e studentessa di giurisprudenza che sogna di fare la presentatrice televisiva. La ragazza ha mostrato fin da subito delle esitazioni e ha sbagliato alla seconda domanda, permettendo a Giovanni di pescare il terzo premio dal lecca lecca. Sotto il piede nero ha trovato il raddoppia, che gli ha permesso di aumentare il proprio montepremi fino a 110mila euro. A seguire è stato il turno di Francesco, studente pugliese d'ingegneria informatica. La sua avventura nel gioco Caduta Libera non è durata molto e il ragazzo ha dovuto abbandonare anzitempo la possibilità di laurearsi campione. Giovanni ha scelto il piede bianco, incontrando il succulento premio da 15mila euro.

La striscia positiva del campione è proseguita con il successivo sfidante, Silvia, che ha sbagliato alla seconda domanda ed è finita nella botola. Allorché Giovanni ha pescato un altro premio in soldi, quello da 5mila euro. Simone ha provato a spodestare Giovanni, riuscendo a rispondere a parecchia domande ma senza togliere nemmeno una vita. Anch'egli è caduto nella botola, ma il campione ha pescato dal lecca lecca solo 1000 euro, salendo a quota 131mila euro. Sabrina, la successiva sfidante, non ha scalfito le vite del campione ed è finita anche lei nella botola. Il premio derivato da questa manche è stato solo di 500 euro e subito dopo è suonata la campana dell'ultima sfida. Il carabiniere José è stato l'ultimo a provare a spodestare il campione, ma nemmeno lui ci è riuscito. Giovanni ha poi pescato il premio da 15mila, evitando il dimezza. Così ha iniziato il gioco finale degli ultimi dieci passi per 146mila e 500 euro, non riuscendo tuttavia a portare a casa il montepremi per una sola domanda.

