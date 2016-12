Crozza nel Paese delle Meraviglie/ Best of,diretta streaming ed esibizioni dopo l'addio del comico alla trasmissione (oggi, 23 dicembre 2016)

CROZZA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE BEST OF, DIRETTA STREAMING PUNTATA 23 DICEMBRE 2016 - Maurizio Crozza ha concluso le puntate di “Corzza nel Paese delle meraviglie” settimana scorsa ma stasera ritroveremo il comico genovese su La7 a partire dalle 21.10 con “Crozza nel Paese delle meraviglie best of”, il meglio degli sketch di questa edizione. Il comico ha ormai detto addio alla rete di Urbano Cairo dopo 10 anni di collaborazione ma lo ritroveremo su La7 per questa e altre due serate all’insegna dell’allegria con le sue migliori parodie e i suoi divertentissimi monologhi capaci di prendere in giro i protagonisti dell’attualità. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere Crozza nel Paese delle meraviglie Best Of sintonizzandovi su La7, potrete seguire il programma anche in diretta streaming sul sito dell’emittente tv cliccando qui.

CROZZA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE BEST OF, LE IMITAZIONI: RIVEDREMO IL “MERRY CRUSCAS” DI GERMIDI SOIA? - I fans di Maurizio Crozza lo ritroveranno questa sera in tv con Crozza nel Paese delle Meraviglie - Best of, il “meglio di” del one man show del comico genovese. La nona edizione è terminata l’anno scorso e così anche la permanenza decennale di Crozza a La7 ma stasera, venerdì 23 dicembre 2016, ritroveremo il comico in prima serata sulla rete di Urbano Cairo con le sue grandi imitazioni. Visto che il Natale è alle porte rivedremo probabilmente il “Merry Cruscas” e cioè il Natale alternativo e vegano dello chef Germidi Soia e dei suoi seguaci che mangiano solo frutta e ortaggi. Ma sono tanti gli sketch che verranno riproposti stasera: probabilmente rivedremo quindi Crozza nei panni di Vincenzo De Luca, di Napalm51 e del nuovo premier Gentiloni. Altri grandi parodie del comico genovese che potremmo rivedere sono quelle di Donald Trump, Massimo Ferrero “Er Viperetta” e dell’ex primo ministro italiano Matteo Renzi. non mancheranno poi i monologhi di Crozza, attraverso i quali il comico analizza gli eventi dell’attualità e ci permette di riderci su.

© Riproduzione Riservata.