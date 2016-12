DETTO FATTO/ Anticipazioni puntata 23 dicembre 2016: il pandoro di Alessandro Servida

DETTO FATTO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 DICEMBRE 2016 - Torna in scena Detto Fatto, il programma guidato da Caterina Balivo, con l’ultima puntata prima di Natale, oggi venerdì 23 dicembre 2016. Il pomeriggio di Rai 2 tornerà a riempirsi di tutorial dedicata alla cucina, al make-up, alla moda e alla bellezza, con nuovi consigli utilissimi per le festività natalizie in vista. Alessandro Servida spiegherà al pubblico di Rai 2 la ricetta del pandoro, mentre Titty e Flavia illustreranno come apparecchiare la tavola perfetta per il 25 dicembre. Non mancherà inoltre il make up artist Alioscia Mussi, che stupirà tutti realizzando un trucco a tema natalizio al buio. Che altro andrà in scene durante il nuovo appuntamento con Detto Fatto? In attesa di scoprirlo, rivediamo come è andata ieri. Detto Fatto, riassunto ultima puntata - Giulia Vaiana è una giovanissima chef esperta in creazioni di stile nordico a tema dolce. Quest'oggi ha proposto come modellare la pasta di mandorle, con il suo gusto inconfondibilmente natalizio, dandole la forma di un villaggio lappone di Babbo Natale! Nel villaggio non mancavano le casette e le slitte, ma anche tante simpatiche renne realizzate interamente in mandorla. La leggenda che i dolci facciano venire le carie viene spesso dimenticata a Natale, periodo in cui il consumo di cibi grassi è molto elevato rispetto al resto dell'anno: ci pensa il Dottor Sorriso a spiegare quali sono i cibi che prevengono la formazione della carie, da consumare in gran quantità per contrastare l'effetto di cioccolata e zuccheri raffinati. Non poteva di certo mancare il tutorial per una ricetta salata, dopo tutti questi dolci: ci ha pensato Beniamino Baleotti a proporre i suoi famigerati tortellini in brodo, piatto tipico natalizio dell'Italia centro-settentrionale.

I tutorial per i capi giusti da indossare per il Natale 2016 non si fermano neanche quando le festività sono ormai alle porte: per questo oggi si sono analizzati i capi più adatti per chi ha deciso di intraprendere una vacanza all'insegna della neve e dello sci. Uno dei capi più amati ed apprezzati di questa stagione è sicuramente il poncho di lana, ora indossato anche in città sopra la giacca e spesso abbinato a dei cappelli di feltro da signora. Non possono mancare piumini e cappotti di design, ma il vero protagonista del tutorial di oggi è stato l'outfit da scegliere per il Capodanno. Per le feste più glamour e mondane sono ricercatissime sia le gonne lunghe fino a terra che i pantaloni stile palazzo che terminano a metà polpaccio, da abbinare con severe scarpe con i tacchi completamente chiuse oppure con décolleté raffinatissime e dotate di tacco a spillo. Chi sceglie di abbinare questi pantaloni e queste gonne con delle camicie castigate e tinta unita non può non indulgere ad accessori molto vistosi e colorati, come delle colane o degli orecchini importanti, magari di corallo rosso, o anche una borsa glitterata perfetta per festeggiare l'ultima notte dell'anno. Le donne che vogliono sempre essere in ordine e perfette, anche dopo una notte all'insegna del divertimento ed una sveglia che suona sempre troppo presto, possono sempre rivolgersi al trucco tatuato semipermanente, come consiglia la make up artist Lina Powder, che oggi in puntata ha spiegato come sia semplicissimo truccare un viso tatuato con pochi, sapienti tocchi.

La puntata ha visto un ospite molto speciale: Stefano Guerrera, l'inventore della pagina "Se i quadri potessero parlare". Esilaranti le sue rivisitazioni dei più famosi dipinti della storia dell'arte internazionale, sono stati commentati durante la puntata dal critico Daniele Radini Tedeschi. Come ultimo servizio della puntata c'è stato il tutorial di Giovanni Ciacci, che ha aiutato Paola a liberarsi del suo look insignificante facendo rifulgere la sua femminilità.

