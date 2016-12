DUMBO/ Su Rai 2 il film d'animazione diretto da Ben Sharpsteen (oggi, 23 dicembre 2016)

DUMBO, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 23 DICEMBRE 2016: IL CAST - Dumbo, il film d'animazione in onda su Rai 2 oggi, venerdì 23 dicembre 2016 alle ore 22.55. Una pellicola di genere animazione Dumbo – L’elefante volante (titolo originale Dumbo), realizzata nel 1941 sempre attuale e molto amata da bambini e non solo stata diretta dal regista Ben Sharpsteen in collaborazione con Norman Ferguson, Wilfred Jackson, Bill Roberts, Jack Kinney e Samuel Armostrong. Tra i doppiatori della versione originale ricordiamo Edward Brophy, Verna Felton, Herman Bing, Margareth Wright e Cliff Edwards. Ma vediamo subito nel dettaglio la trama del film d'animazione.

DUMBO, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 23 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film d’animazione racconta la storia dell’elefantino Dumbo, figlio dell’elefantessa Jumbo la quale vive all’interno di un circo in Florida. Quando Dumbo viene portato alla signora Jumbo dalla cicogna, tutte le altre elefantesse iniziano a coccolare il piccolo cucciolo di elefante. Un giorno però quando un’elefantessa le fa il solletico, il piccolo Dumbo starnutisce talmente forte che questo starnuto gli provoca un gonfiore alle orecchie le quali diventano molto grandi e a sventola. Questa nuova condizione per Dumbo fa sì da diventare un bersaglio di tutte le elefantesse del circo le quali iniziano a deriderlo. Quando poi arriva finalmente il giorno di apertura al pubblico del circo, Dumbo è molto contento, ma il suo entusiasmo viene subito placato dai tantissimi ragazzini presenti i quali iniziano a prenderlo in giro e a fargli numerosi scherzi dopo che hanno notato la dimensione davvero eccessiva delle sue orecchie. La povera signora Jumbo vedendo il suo piccolo così emarginato ed offeso per difendere Dumbo si scaglia contro l’intero pubblico del circo. La paura tra le persone è talmente tanta da spingere il personale del circo a rinchiuderla in una gabbia. Dumbo continua tuttavia ad essere offeso ed emarginato, il topo Timoteo invece mostra una particolare tenerezza per Dumbo e quindi diventa suo amico. Anche il direttore del circo, sembra avere un po’ di compassione per il cucciolo di elefante e così decide di affidargli un’importante esibizione. Ma anche questa volta le cose per Dumbo non vanno come sperato in quanto inciampa nelle proprie enormi orecchie e fa precipitare le altre elefantesse. Dumbo a questo punto viene quasi esiliato dal circo divenendo una sorta di clown. Dumbo a questo punto è davvero molto triste, così il suo amico Timoteo decide di portarlo dalla madre. Dumbo però continua ad essere triste, i due involontariamente sulla strada del ritorno bevono dell’acqua in cui era stato versato dello spumante e sui ubriacano. L’indomani si ritrovano su di un albero. I due iniziano a ipotizzare che Dumbo può volare, così quando fanno ritorno al circo, il piccolo elefante nel ripetere la sua esibizione mostra a tutti la propria capacità di volare. Ora è proprio Dumbo la vera stella del circo, lui e sua madre finalmente ottengono la stima di tutti i componenti del circo.

