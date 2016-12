Eva Green/ L'attrice al cinema con "Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali" conquista la critica (news, 23 dicembre 2016)

EVA GREEN, L'ATTRICE AL CINEMA CON IL FILM "MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI" CONQUISTA LA CRITICA (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Una critica ottima per Eva Green, protagonista del nuovo film di Tim Burton 'Miss Peregrine - La casa dei ragazzi' uscito nelle grandi sale lo scorso 15 dicembre. L'attrice interpreta proprio Miss Peregrine, la donna che si occupa di proteggere i ragazzi con poteri speciali che vivono con lei in una specie di orfanotrofio, capace di trasformarsi in un falco peregrino e con la possibilità di creare varchi temporali, luoghi in cui si ripete sempre all’infinito la stessa giornata di un particolare anno. La protagonista sceglie sempre un momento positivo per i suoi bambini che deve ovviamente salvaguardare dai pericoli. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Ramson Riggs, Eva Green ha conquistato la critica grazie al suo modo rapace e allo stesso tempo gentile e misterioso all'interno del film, Tim Burton sa di potersi affidare ad una professionista come la Green capace di entusiasmare gli spettatori.

EVA GREEN, L'ATTRICE AL CINEMA CON IL FILM "MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI" (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Eva Green è sbarcata nuovamente sul grande schermo del cinema sotto la guida di Tim Burton: dopo la collaborazione nel 2012 in "Dark Shadows", l'attrice classe 1960 è la protagonista di "Miss Peregrine - La casa dei ragazzi", film uscito lo scorso giovedì 15 dicembre 2016 che ha immediatamente attirato l'attenzione degli appassionati, pronti ad immergersi nel mondo visionario e magico che il regista è sempre stato in grado di portare in scena. La pellicola è ispirata all'omonima novel che porta la firma di Ranson Riggs, e racconta la storia di Jacob, giovane adolescente residente in Florida che viene a sapere dell'esistenza della casa speciale guidata da Miss Peregrine da alcuni racconti del nonno: Jacob ignora che tutti gli inquilini della struttura - dalla protagonista fino agli ospiti con i loro particolari poteri - sono immersi in una sorta di loop temporale che gli fa vivere lo stesso giorno del 1943 tutte le mattine. Raccontandosi in un'intervista esclusiva rilasciata a Marie Claire, Eva Green ha spiegato che il messaggio nascosto nella pellicola è più generale, anche se ognuno potrebbe interpretarlo a proprio modo (c'è anche chi lo ha recepito come un'allegoria a proposito dei rifugiati siriani): "bisogna accertarsi per quello che si è", ha specificato l'attrice. In molti hanno identificato la Green come la nuova musa di Tim Burton: "È davvero una grande responsabilità. Ovviamente sono molto contenta che mi abbia chiesto di partecipare a questa avventura, ma trovo quella parola un po' intimidatoria. Mi fa paura", ha ammesso ancora parlando con Marie Claire.

