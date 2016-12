FABRIZIO CORONA / News, Natale in cella per l’ex re dei paparazzi: Silvia Provvedi andrà da lui? (Oggi, 23 dicembre 2016)

FABRIZIO CORONA, NEWS: NATALE DIETRO LE SBARRE PER L’EX RE DEI PAPARAZZI – Il 25 dicembre si avvicina e Fabrizio Corona si sta preparando a trascorrere il Natale dietro le sbarre della sua cella. Dopo aver riassaporato il clima natalizio dello scorso anno, l’ex re dei paparazzi è tornato nuovamente in carcere in attesa del processo del prossimo 25 gennaio. Cala così il sipario sull’ex re dei paparazzi che ha visto nuovamente naufragare i propri sogni. Ad aiutarlo e a sostenerlo nella nuova battaglia, però, oltre alla madre Gabriella e ai fratelli c’è anche la fidanzata Silvia Provvedi che ha rivolto un appello ai fans per non lasciarlo solo. La brunetta de Le Donatella che ha conquistato il cuore dell’ex re dei paparazzi sta continuando a condurre la propria vita senza, tuttavia, dimenticare quello che sta affrontando il fidanzato. Silvia, infatti, pur essendo giovanissima, ha tirato fuori un carattere forte e sembra disposta a tutto pur di aiutare Corona. Quest’ultimo riceverà sicuramente nelle prossime ore la visita delle persone a lui più care e chissà che tra queste non arrivi anche Silvia Provvedi a cui Fabrizio ha dimostrato tutto il suo amore facendole recapitare un fascio di rose rosse in occasione del suo compleanno. Sia per Fabrizio che per silvia sarà in ogni caso un Natale particolare. I due avevano immaginato di trascorrerlo per la prima volta insieme ma, la legge, ha rovinato i loro piani.

© Riproduzione Riservata.