Franca Sozzani / Chi era "la moda" in Italia (oggi, 23 dicembre 2016)

FRANCA SOZZANI, “E’ STATA LA MODA IN ITALIA” - L'Italia piange ancora la morte della Signora della Moda, di quella Franca Sozzani che con un sorriso ed il coraggio di chi vuole vincere, ha sempre potuto contare su un forte successo. Direttrice storica di Vogue Italia, Franca era convinta che la notorietà e la fama non dipendono dalla buona sorte, perché "è alterna", ma dal proprio talento, "la vera forza", come ha scritto la guerriera Franca Sozzani. Pochissimi sapevano della sua malattia, nonostante lo fosse già da tempo, ma non l'ha privata di schierarsi in prima linea per combattere quell'oscuro male che l'aveva colpita, così come tanti altri. "E' stata la moda in Italia, dal 1988, da quando è diventata direttore di Vogue Italia rivoluzionando, sovvertendo, stupendo, contestando un sistema intero", scrive la giornalista Paola Pollo su Il Corriere della Sera. Da mantovana, Franca Sozzani era in grado di dosare la forza con l'ironia, la schiettezza con la delicatezza, tutti tratti evidenti in quella sua passione che a 25 anni le ha fatto capire che "da grande" vorrà fare la stylist.

FRANCA SOZZANI, IL DIAVOLO VESTE PRADA - Conosciuta come la Signora della Moda o il Diavolo veste Prada, tutti appellativi su cui la stessa Franca Sozzani amava autodefinirsi. Non troppo però, dato che subito dopo scattava il lato della sua personalità fumantina, quella senza peli sulla lingua e forte di una verità disarmante. Non era infatti d'accordo con quell'accostamento fra la propria figura ed il film di David Frankel del 2006: "Dimenticate per favore Il Diavolo veste Prada. Miranda non esiste! Prepotenza, Capricci? Non ce ne sarebbe neanche il tempo", aveva affermato poco tempo fa, come sottolinea Il Corriere della Sera, "E poi, non vedo chi li sopporterebbe o chi mi sopporterebbe". Franca Sozzani amava infatti definirsi una combattente, seppur ad alta moda, "una pantera che ha lottato per tutto". Cresciuta nel settore moda con Vogue Bambini alla fine degli anni '70, Franca Sozzani è stata spesso paragonata alla direttrice di Vogue, Anna Wintour. Avevano iniziano insieme quasi 30 anni fa, ma erano molto diverse. "Io sono leggera, non drammatizzo mai, penso che le difficoltà vadano superate. Non voglio farmi prendere dal panico", aveva affermato la Sozzani lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia.

MORTA FRANCA SOZZANI, IL DOCU-FILM DEL FIGLIO FOTOGRAFO "FRANCA: CHAOS AND CREATION" - Ore di dolore per il mondo della moda, per la morte di Franca Sozzani. Diverse le manifestazioni d'affetto di amici, colleghi e parenti ed un ricordo speciale da parte del figlio Francesco Carrozzini, oggi fotografo di successo. E proprio a quella madre che lo ha cresciuto da solo, ha voluto dedicare un docu-film intitolato Franca: Chaos and Creation, che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia appena tre mesi fa. In quel momento Franca Sozzani era già malata e proprio per questo, per evitare che quella donna e madre gli sfuggesse fra le dita come il padre, che Francesco ha voluto dedicarle questa sua creazione, la prima nelle vesti di regista. "Oggi quel documentario ancora di più assume il valore di una lettera d'amore", scrive la collega Maria Teresa Veneziani su Il Corriere della Sera. Ed è proprio così, confermate dalle parole dello stesso figlio di Franca Sozzani. E' successo tutto nel 2010, rivela, in occasione della morte del padre. In quel momento, il giovane fotografo si è reso conto "di sapere troppo poco di lui. Per reazione ho sentito il bisogno di catturare mia madre. Non volevo che succedesse anche con lei".

MORTA FRANCA SOZZANI: IL RICORDO DI SIMONA VENTURA (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - E' morta Franca Sozzani la donna che ha segnato il mondo della nostra moda e che era simbolo di fascino e grande eleganza. Franca Sozzani era la direttrice di Vouge Italia e ci lascia all'età di sessantasei anni. Su Instagram ha voluto ricordarla quella che era per lei una grandissima amica e cioè Simona Ventura. La conduttrice di Selfie, le cose cambiano ha pubblicato una foto che la ritrae proprio insieme a Franca Sozzani e a commento possiamo leggere: "Franca... sono disperata. Sei e sarai sempre un vero punto di riferimento. Non ti potrò mai dimenticare il supporto che mi hai sempre dato. Eri l'orgoglio di un paese che vince e di cui andare sempre orgogliosi. Buon Viaggio, riposa in pace", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

MORTA FRANCA SOZZANI: LA SIGNORA DELLA MODA AVEVA 66 ANNI (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Ci sono persone che negli anni diventano delle istituzioni e che pensi saranno sempre presenti nel panorama culturale italiano: e così era anche nel caso di Franca Sozzani, la storica giornalista e direttrice di Vogue Italia morta a causa di un male incurabile a soli 66 anni. "La signora italiana della moda", così veniva chiamata da tutti: intelligente, ironica, pungente e d'animo forte, vera icona di stile e baluardo del giornalismo della moda in Italia (e forse anche nel mondo), Franca Sozzani era purtroppo malata da oltre un anno. Non ce l'ha fatta il suo corpo a sconfiggere il cancro, quel brutto male che l'aveva fatta anche avvicinare alla ricerca medica e l'aveva spinta a diventare presidente dell'istituto Europeo di Oncologia: nonostante le difficoltà però, non si è mai piegata e mai una sola volta ha voluto mostrare all'esterno la sua fragilità e cosa le stava accadendo. Se ne va così Franca Sozzani, a schiena dritta: e oggi il mondo della moda perde il suo pezzo più importante.

MORTA FRANCA SOZZANI, LA CARRIERA (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Nata a Mantova nel 1950, Franca Sozzani ha iniziato la sua carriera giornalistica a Vogue Bambino, marchio che poi sarebbe stato presto associato al suo nome in qualità di direttrice. Si è laureata all'Università Cattolica di Milano in Lettere e Filosofia e, dopo una breve parentesi di un matrimonio durato tre mesi, si butta a capofitto nella sua carriera di giornalista di moda. Inizia ben presto a fare strada, e nel 2015 è stata nominata direttrice responsabile di tutti i periodici Vogue esistenti in Italia. "Ho deciso che volevo lavorare e fare la stylist e ho preso subito tutto sul serio. Oliviero Toscani racconta sempre che ero “una deficiente puntaspilli vestita Saint Laurent", raccontò anni fa in una frase che riporta oggi il Corriere della Sera. Sempre lei è stata a voler creare il sito Vogue.it per stare più al passo con i tempi e con la scrittura web. Scrittrice contro corrente e allo stesso tempo al passo con i tempi, Franca Sozzani si spegne oggi a 66 anni: ma non la sua luce, quella no. Che continuerà a brillare nel nome di Vogue Italia.

