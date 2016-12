GIANNA NANNINI/ History Tour: su Italia 1 il concerto della cantante toscana in chiusura di Expo (oggi, 23 dicembre 2016)

GIANNA NONNINI, HISTORY TOUR: SU ITALIA 1 LO SHOW DI CHIUSURA DI EXPO DELLA CANTANTE (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Grande appuntamento con la musica sul piccolo schermo di Italia 1 oggi, venerdì 23 dicembre 2016: il canale Mediaset, infatti, trasmetterà dalle 21.10 Gianna Nannini - History Tour, lo show che la cantante senese ha tenuto in chiusura di Expo all’Open Air Theatre lo scorso 15 ottobre 2016, completamente gratuito. Insieme alla Nannini, era andato in scena anche un altro grande artista, Antonello Venditti. Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, che non vedono l’ora di poter ritrovare il talento della cantante in prima serata, accompagnato anche da alcune immagini dei palchi che la Nannini ha calcato con il suo History Tour: la tournée è partita dal Teatro dell’Aquila di Fermo lo scorso 16 marzo e come annunciato di recente, è destinata a continuare anche il prossimo anno.

