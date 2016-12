I DELITTI DEL BARLUME / Azione e reazione, su Tv8 il nuovo episodio della serie con Filippo Timi e Enrica Guidi (oggi, 23 dicembre 2016)

I DELITI DEL BARLUME, AZIONE E REAZIONE, IN ONDA UN NUOVO EPISODIO DELLA SERIE SU TV8 OGGI, 23 DICEMBRE 2016: IL CAST - I delitti del Barlume - Azione e reazione, la serie in onda su Tv8 oggi, venerdì 23 dicembre 2016 alle ore 21.15, prodotta nel 2013 e principalmente trasmessa da Sky Cinema. Una serie poliziesca tratta dai romanzi Marco Malvaldi e descrivibile anche come una serie giallo, le puntate sono sbarcate su reti estranee alla Sky, come la Tv8. Del cast fanno parte alcuni attori rinomati a livello nazionale italiano, come Filippo Timi nel ruolo di Massimo Viviani, Enrica Guidi nei panni di Tiziana Guazzelli, Lucia Mascino che ha dato il volto a Vittoria Fusco e Massimo Paganelli che ha interpretato Aldo Griffa. Tra gli altri vale la pena ricordare Marcello Marziali (Gino Rimediotti), Atos Davini (Pilade Del Tacca), Carlo Monni (Ampelio Viviani), Alessandro Benvenuti (Emo Bandinelli). Ma scopriamo adesso nel dettaglio la trama del film.

I DELITI DEL BARLUME, AZIONE E REAZIONE, IN ONDA SU TV8 OGGI, 23 DICEMBRE 2016 UN NUOVO EPISODIO DELLA SERIE: LA TRAMA - La storia ruota intorno alla figura di Massimo. Quest'ultimo è un personaggio molto scuro e ombroso che non da molto tempo ha divorziato da sua moglie. Da sempre voglioso di aprire un bar in provincia in modo da potersi godere la vita lontano dalle grandi città, egli alla fine riesce a realizzare il suo desiderio. Tuttavia, pur stanziandosi in una piccola cittadina toscana della profonda provincia, Massimo non trova pace ed entro poco tempo si trova a dover indagare su vari omicidi che avvengono nella piccola cittadina. Grazie al suo talento da matematico e all'istinto da investigatore, egli trova sempre spunti per risalire all'identità del vero colpevole e realizzare il caso senza neanche troppe difficoltà. Questo avviene grazie agli spunti che gli vengono forniti da quattro comici vecchietti che vengono a giocare a briscola nel suo bar. Sono proprio gli scherzi dei vecchi a indicare a Massimo la strada giusta per risolvere i casi. Nel tempo egli anche conosce una donna con cui instaura un rapporto sentimentale e con cui continua a indagare nei vari casi.

