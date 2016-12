IL MIO CANE SKIP/ Su La5 il film drammatico diretto da Jay Russell con Diane Lane

IL MIO CANE SKIP, FILM IN ONDA OGGI, 23 DICEMBRE 2016, SU LA5: IL CAST - Oggi, venerdì 23 dicembre 2016 alle ore 21,10 su La5 è in programmazione il fil drammatico Il mio cane Skip (titolo originale My Dog Skip). Una pellicola americana uscita nelle sale cinematografiche nell’anno 200 con durata pari a circa 1 ora e 35 minuti per la regia di Jay Russell che molti conosceranno per aver diretto ottimi film come The Water Horse – La leggenda degli abissi. Il soggetto del film è stato tratto dall’omonimo film autobiografico scritto da Willie Morri, la sceneggiatura è stata ideata e sviluppata da Gail Gilchriest, il ruolo di direttore di fotografia è stato affidato a James L. Carter, il montaggio è stato curato da Harvey Rosenstock e Gary Winter, le musiche della colonna sonora sono state composte da William Ross, la scenografia è stata realizzata da David J. Bomba mentre i costumi di scena sono stati creati da Edi Giguere. Il film è stato prodotto dalla casa Alcon Entertainment in collaborazione con la MDS Productions LLC, è stato distribuito nelle sale cinematografiche dalla Warner Bros mentre nel cast sono presenti Frankie Muniz, Diane Lane, Luke Wilson, Kevin Bacon, Bradley Coryell, Cody Linley e Harry Connick Junior.

IL MIO CANE SKIP, FILM IN ONDA OGGI, 23 DICEMBRE 2016, SU LA5: LA TRAMA - Siamo nel 1942 e precisamente in Mississippi nella cittadina di Yazoo City, è piena estate e il piccolo Willie Morris (Frankie Muniz) sta per compiere nove anni. Willie vive insieme al padre Jack (Kevin Bacon), un uomo molto severo ed alquanto autoritario e con sua madre, la signora Helen (Diane Lane). Il padre Jack ha perso una gamba mentre combatteva nella guerra civile e per questo motivo si è incattivito ed è arrabbiato con il mondo intero. Unica distrazione per Willie è rappresentata dalla amicizia che ha con un proprio vicino di casa, si tratta di un ragazzino di nome Dink Jenkins (Luke Wilson) a cui Willie è molto legato ma che tuttavia parte all’improvviso per prendere parte al servizio militare lasciando il piccolo Willie ancora più solo. Tuttavia, arriva finalmente il giorno del suo compleanno, il piccolo Willie riceve numerosi regali ma sicuramente quello che attira maggiormente la sua attenzione è un bellissimo cagnolino a cui subito Willie da il nome di Skip.Il signor Jack però non vede di buon occhio questo regalo perché ritiene sia ancora presto per il figlio possedere un animale e così allontana Skip dal piccolo Willie. Per il bambino si tratta di un gesto che gli provoca profonda tristezza e ancor più solitudine, per fortuna interviene la signora Helen che restituisce il cane al figlio. I due amici crescono insieme giorno dopo giorno , tra loro si crea un legame ed un’amicizia profonda e sarà proprio grazie a Skip che Willie finalmente riuscirà a dichiararsi alla ragazzina della sua scuola più bella di tutte e di cui lui era innamorato. Grazie a Skip inoltre Wille fa anche amicizia con quei ragazzini bulli che da sempre lo deridevano e prendevano in giro. Willie riesce anche ad entrare nella squadra di baseball della scuola, è anche molto bravo ma un giorno però Willie durante una partita sbaglia tutti i passaggi e arrabbiato se la prende con il povero Skip il quale si rifugia all’interno di un cimitero e finisce in una tomba. Per fortuna Willie riesce a salvarlo. Quando però Willie decide di andare a studiare in Ighilterra Skip rimane nella sua stanza in Mississippi ad aspettarlo, ma purtroppo però un giorno arriva a Willie la notizia della morte del suo adorato cane ma il ragazzo è ben consapevole che il suo ricordo rimarrà sempre in lui.

