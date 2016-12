IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA/ Su Canale 5 il film con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi (oggi, 23 dicembre 2016)

IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 23 DICEMBRE 2016: IL CAST - Il peggior Natale della mia vita, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 23 dicembre 2016 alle ore 21.10. Si tratta di una pellicola completamente italiana che è stata prodotta nel 2012 e diretta da Alessandro Genovesi, un regista che ha saputo imprimere le proprie particolarità cinematografiche al film. Del cast hanno fatto parte attori ormai celebri al pubblico, come Fabio De Luigi nel ruolo di Paolo, Cristiana Capotondi nei panni di Margherita, Antonio Catania ha dato il volto a Giorno, Anna Bonaiuto ha interpretato Clara, Dino Abbrescia nel ruolo di pino, Laura Chiatti nelle vesti di Benedetta, Diego Abatantuono (Alberto Caccia), Andrea Mingardi nelle vesti di Dino e Alessandro Besendini ha interpretato il truccatore. Infine, tra le comparse occorre ricordare Francesco Villa (il becchino) e Alessandro Genovesi (il cadavere). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 23 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film si sviluppa intorno alla figura di Paolo, che parte in viaggio per raggiungere un castello. Quest'ultimo è il famoso castello di Alberto Caccia, dove lui, insieme ad altre persone, deve trascorrere il Natale. Paolo riesce a raggiungere il castello senza alcun genere di problema e una volta dentro incontra Margherita, una donna al nono mese di gravidanza. Insieme alla famiglia ci sarà anche Benedetta, la figlia di Alberto e un'amica d'infanzia di Margherita. Da questo presupposto inizia la storia, in quanto con caratteri particolarmente diversi e con delle proprie vedute sul mondo la famiglia dovrà trovare dei punti d'accordo e imparare a conoscersi. Nel castello iniziano anche varie disavventure e particolari goffaggini. In particolare Paolo, che si sentirà troppo sotto pressione ne combinerà di diverse. E in un'occasione, per via di un malinteso e di una situazione del tutto particolare, farà credere all'intera famiglia che Alberto sia morto e che la colpa sia tutta sua. Tuttavia, tra passaggi comici e abbastanza increduli, in mezzo alle mille fatiche del Natale ormai in arrivo, i componenti della famiglia impareranno ad andare d'accordo. E alla fine si scoprirà che si trattava soltanto di un malinteso e che Alberto è vivo e vegeto. Inoltre Paolo legherà con Benedetta, con la quale si svilupperà una piccola relazione sentimentale. E anche se Paolo avrà rovinato il tacchino della Vigilia, e con la sua sventatezza fredderà una cocorita, avrà annunciato il decesso di Alberto e incendiato il castello poco dopo averlo allagato, il tutto tornerà comunque in norma. E tra gravidanze, rivelazioni, dipartite, promesse, rinascite e suoceri ostili, Paolo passerà il peggiore Natale della sua vita, anche se dopo gli piacerà. Andando via dal castello in cui sono successi tutti questi eventi, Paolo avrà anche imparato qualcosa di utile.

