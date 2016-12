IL SEGRETO / Anticipazioni puntate spagnole: il piano di Alfonso per riportare Emilia in libertà

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ALFONSO HA UN PIANO PER LIBERARE EMILIA - Non è un periodo facile per la famiglia Castaneda - Ulloa nelle puntate spagnole de Il Segreto. Emilia si è auto-accusata per l'omicidio di Sol, obbligata ad una simile dichiarazione da Severiano (il vero colpevole). Se non lo avesse fatto, il suo ex amante avrebbe reso noto che Maria è viva e si trova a Cuba, scatenando così le inevitabili ripercussioni di Donna Francisca. L'arresto di Emilia non verrà compreso da Alfonso e da tutti gli altri familiari, convinti che dietro a tale mossa ci sia qualcosa di poco chiaro. La stessa Fe ha riferito che poco prima l'amica le aveva detto che qualcuno la tormentava. Si tratta proprio della stessa persona che l'ha spinta a fingersi colpevole? Questa ammissione non causerà la rassegnazione di Alfonso, che non smetterà di lottare per riportare la moglie in libertà. Proprio nell'episodio di questo pomeriggio il locandiere cercherà un modo per riportare alla ragione Emilia, chiamando in causa Sonia, la sua nuova compagna di cella. Sarà quest'ultima la chiave per scoprire cosa nasconde la figlia di Raimundo? Riuscirà a far confessare la verità ad Emilia? Non sarà questa l'unica 'gatta da pelare' per Alfonso che dovrà fare i conti anche con i problemi di Raimundo: sarà Ramiro a chiamarlo per informarlo di restare in guardia perché qualcuno potrebbe incastrare il suocero per un crimine...

