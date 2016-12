Il Segreto / Francisca e Mauricio: il perfido piano per allontanare Bosco da Berta (anticipazioni e news oggi 23 dicembre 2016)

IL SEGRETO, FRANCISCA E MAURICIO: IL PIANO PER ALLONTANARE BERTA DA BOSCO (ANTICIPAZIONI E NEWS OGGI 23 DICEMBRE 2016) – Il Segreto torna in onda per l’ultima puntata settimanale prima delle festività natalizie. Al centro della trama ci sono ancora Berta e Francisca. La Montenegro, infatti, è decisa a riportare Bosco alla villa e per riuscire nel suo perfido piano sta tramando contro la bambinaia di Beltran. Dopo aver ottenuto il ritorno alla villa di Bosco, infatti, la signora di Puente Vejo sta facendo di tutto per allontanare la ragazza da Bosco facendo di tutto per allontanare il nipote dalla ragazza ed evita perciò che anche i due rimangano da soli. Ad aiutare Francisca è Mauricio che continua a spiare Berta. Fè, tornata alla villa, nota un comportamento sospetto di Mauricio e si rende conto che l’uomo sta nascondendo qualcosa. Sarà vero? Dalle anticipazioni sappiamo che, effettivamente, è così. Mauricio, infatti, ha rubato la cartella clinica di Berta e ha scoperto una verità sconvolgente. Cosa farà Mauricio con tali informazioni?

IL SEGRETO, EMILIA E CESAR: LA FIGLIA DI RAIMUNDO SI INNAMORA DI NUOVO? (ANTICIPAZIONI E NEWS OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Nulla accade per caso nelle trame de Il Segreto e tale consapevolezza verrà riconfermata dall'arrivo a Puente Viejo di un misterioso forestiero che ben presto si trasformerà in eroe: Emilia, salvata da lui in una complicata situazione, gli sarà molto grata al punto da dare vita subito ad instaurare una bella amicizia. Cesar Cardenas, giunto in paese per occuparsi di un'eredità, non perderà l'occasione per incontrare la sua nuova conoscente destanto fin da subito l'attenzione di alcuni parenti, primo fra tutti Ramiro. Sarà proprio lui a far notare al fratello questo strano comportamento della moglie, anche se Alfonso in un primo momento cercherà di minimizzare l'accaduto, dicendosi convinto che Emilia non stia facendo nulla di male. Ma ancora una volta il figlio di Rosario si sbaglierà, dimostrandosi troppo ingenuo di fronte all'evidenza. Sebbene Emilia e Cesar in un primo momento siano solo amici, sarà innegabile un certo interesse reciproco che porterà persino la coppia ad organizzare una cena romantica, organizzata alla locanda in occasione della notte di San Silvestro. Tale scoperta, così come l'immediata consapevolezza che il suo matrimonio potrebbe essere davvero finito, manderanno Alfonso su tutte le furie al punto da dichiarare pubblicamente di essere stato tradito dalla moglie.

