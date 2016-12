IL SEGRETO/ Video replica e diretta streaming puntata di oggi, 23 dicembre 2016: Sol ferma Lucas prima della partenza?

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA E DIRETTA STREAMING PUNTATA OGGI 23 DICEMBRE: SOL FERMERA' LUCAS - Quella odierna sarà l'ultima puntata settimanale de Il Segreto che non andrà in onda né domani né domenica per lasciare spazio ai tradizionali programmi relativi al Natale, tornando poi regolarmente a partire da martedì 27 dicembre. Ci sarà tuttavia ancora spazio per assistere al dramma di Sol, costretta a porre fine alla sua storia d'amore con Lucas per fermare la vendetta di Eliseo. Nessuno comprenderà le ragioni di questo comportamento della giovane Santacruz, a partire da Severo che non saprà come giustificare questa decisione. Anche Lucas sarà dello stesso parere, giungendo ad un'unica decisione ovvero partire per sempre da Puente Viejo. Non potrebbe, infatti, restare così vicino alla donna amata mentre lei trascorre il suo tempo in compagnia del marito. Sarà soprattutto Carmelo a credere che l'amica nasconda qualcosa: per questo le chiederà di non lasciare partire Lucas e di lottare per questo amore anche se tutto sembrerebbe essere contro di loro. Sol darà ascolto a Leal, colui che più di ogni altro ha subito le conseguenze della cattiveria di Eliseo? E mentre il dottore si preparerà a lasciare il complicato paesino spagnolo (le parole di Candela e Severo non avranno nessun effetto su di lui), Sol si appresterà a prendere una decisione definitiva: lo fermerà prima che sia troppo tardi? Anche oggi tutti coloro che vogliono vedere la puntata in diretta sul proprio dispositivo mobile potranno optare per la diretta streaming raggiungibile cliccando qui sul sito Mediaset.

