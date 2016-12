IL TERZO INDIZIO/ Diretta streaming e casi puntata del 23 dicembre: Stefania Cancelliere e Antonella Alfano

IL TERZO INDIZIO, DIRETTA STREAMING PUNTATA 23 DICEMBRE - Stasera, venerdì 23 dicembre 2016, cala il sipario su “Il terzo indizio”, il programma d’inchiesta condotto da Barbara De Rossi che ritroveremo in onda dalle 21.15. Da anni attiva per aiutare concretamente le donna vittime di stalking e abusi, l’attrice ci guiderà ancora una volta attraverso i casi di cronaca nera riguardanti il femminicidio e le storie di donne che hanno subito violenze. La trasmissione a cura di Siria Magri ci farà capire meglio i singoli casi attraverso testimonianze, interviste, intercettazioni, analisi delle prove trovate sulla scena del delitto capaci di ricostruire i fatti. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “Il terzo indizio” sintonizzandovi su Rete 4, potrete seguire il programma anche in diretta streaming sul sito di Mediaset, effettuando il login qui.

IL TERZO INDIZIO, ANTICIPAZIONI E CASI ULTIMA PUNTATA 23 DICEMBRE 2016 - Barbara De Rossi è pronta a tornare in scena stasera, venerdì 23 dicembre 2016, sul piccolo schermo di Rete 4 con l’ultima puntata de Il terzo indizio, il programma che guida sulla rete Mediaset e che si occupa di raccontare storie di violenza, femminicidio e maltrattamenti: la conduttrice sarà ancora una volta supportata dalla tecnica della docu-fiction, che la aiuterà a illustrare al pubblico - insieme a testimonianze e performance di attori professionisti - tutti i casi al centro dell’appuntamento in prima time sulla rete di Sebastiano Lombardi. In particolare, a partire dalle 21.15 a Il terzo indizio si partirà dalla storia di Antonella Alfano, una donna di 34 anni di Agrigento, che è stata brutalmente uccisa dal compagno: in seguito l’uomo ha cercato di nascondere il delitto simulando la sua morte come se fosse avventua a causa di un incidente stradale. Ci sarà spazio anche per quanto successo a Stefania Cancelliere a Legnano, in provincia di Milano: la donna è stata colpito con il matterello della cucina dal marito, sul pianerottolo della loro abitazione.

