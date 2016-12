JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2016/ Ed.2, seconda puntata: concorrenti e giudici, chi saranno i prossimi eliminati? (oggi, 23 dicembre)

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2016, ED.2 SECONDA PUNTATA: CONCORRENTI E GIUDICI, CHI SARANNO I PROSSIMO ELIMINATI? - Junior Bake Off Italia 2 è pronto per tornare in scena stasera, venerdì 23 dicembre 2016, con un nuovo appuntamento trasmesso su Real Time. Si tratta della seconda puntata in programma, per il cooking talent show dedicato ai più piccoli: quella della settimana scorsa è stata davvero divertente, ricca di colpi di scena e di risate. I bambini con la loro simpatia e con il loro modo di fare hanno sicuramente colpito tutti i giudici, i quali hanno vissuto come se fossero genitori questa nuova esperienza. Anche Knam, che spesso vediamo severo e spietato, davanti la naturalezza dei concorrenti è stato spontaneo anche lui, con tante risate e battute, anche se non ha tradito di certo la sua natura. Più tardi, dopo le quattro eliminazioni di Annachiara, Marco, Alessia ed Edoardo Mario, saranno pronti a tornare in scena Anna, Arianna, Camilla, Christian, Francesco, Giuseppe, Irene, Luca, Martina, Mattia, Pietro e Teresa: sotto gli occhi attenti dei tre giudici Clelia D’Onofrio, Antonio Lamberto Martino e Ernst Knam, si sfideranno in nuovo prove creative e nuove prove tecniche, regalando sorrisi ed emozioni al pubblico a casa. Chi saranno i prossimi a dover lasciare Junior Bake Off Italia 2016?

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2016, ED.2 SECONDA PUNTATA: ECCO COME È ANDATA LA SETTIMANA SCORSA (OGGI, 23 DICEMBRE) - In attesa di scoprire che cosa succederà durante il secondo appuntamento con Junior Bake Off Italia 2016 in onda oggi, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. Tanti dolci e subito eliminazioni nella prima puntata del reality dedicato ai bambini. Prima di iniziare sono tanti i temi affrontati, tra cui il cyberbullismo e la violenza sulle donne. L'ambientazione è un bosco, come se fosse una fiaba per i più piccoli, ma ovviamente sono già agguerriti. Si inizia subito con un'eliminazione doppia, dopo un doppia prova sulla creatività. La prima consiste nel preparare ciambelle in due ore: mentre i bambini impastano si passa alle presentazioni, e ovviamente tutti i concorrenti dicono la loro in modo spiritoso e divertente. Qualche intoppo per Giuseppe, a cui non va a genio il suo impasto: e il piccolo concorrente non ci pensa su due volte. Si butta e si ricomincia. Tra poster in camera di Knam, come se fosse una rockstar, e battute, si passa ad Arianna, una bambina con una faccina abbastanza guerrigliera. Christian rompe la sua ciambella, ma Benedetta corre ai ripari da buona mamma, suggerendo qualche trucchetto per rimediare all'errore. Si scherza con Pietro, che proviene dalla stessa città di Monica Bellucci: e Knam non esita a chiedere un incontro. Tra errori e qualche appunto, sembra essersi fatta una prima scrematura. Camilla ha fatto una buona ciambella, mentre Annachiara ha portato una ciambella fragole e caffè. Intanto Pietro si distingue per la sua simpatia, visto che chiama Ops, mi è caduta la ciambella la sua torta, visto che è rotta. E a quanto pare è Anna ad essere nominata principessa delle Torte dopo questa primissima prova. Arriva subito una doppia eliminazione, ovvero quella di Annachiara e Marco: i due non hanno superato la prova e dunque non proseguiranno in questa edizione. Qualche pianto e qualche abbraccio prima di partire con la seconda sfida, che vedrà altre due eliminazioni. E la seconda prova creativa è davvero esilarante: dovranno fare una delle torte più brutte del mondo. Anna fa sorridere tutti con il suo color cacca, mentre Edoardo Mario, un bambino dall'aspetto nobiliare, conferma che secondo lui non esiste la bruttezza. Ovviamente il sapore dovrà essere comunque ottimo; tra tutti si distingue la torta sacker triste di Mattia: di certo la creatività dei più piccoli ha colpito ancora. A quanto pare Anna ha conquistato tutti i giudici con la sua torta e per lei c'è il grembiule Blu. Ovviamente in confessionale è davvero entusiasta, ma a quanto pare altri due di loro lasceranno il programma. E i giudici non lasciano scampo ad Alessia ed Edoardo Mario. Si salva Camilla, che dovrà essere super precisa nella prossima puntata.

© Riproduzione Riservata.