L'ATTIMO FUGGENTE/ Su Rai 3 il film con Robin Williams e Robert Sean Leonard, alla regia Peter Weir (oggi, 23 dicembre 2016)

L'ATTIMO FUGGENTE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 23 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - L'attimo fuggente, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 23 dicembre 2016 alle ore 21.15. "Dead Poets Society" è il titolo della pellicola drammatica in ligua originale realizzata nel 1989. Un grande regista per una grande pellicola, dietro alla macchina da presa è possibile riconoscere il talento e la raffinatezza di Peter Weir, regista australiano classe 1944 che nel corso della sua carriera ha prodotto film di ottimo livello come, ad esempio, "Gli anni spezzati", "Witness - Il testimone", e "The Truman Show". Anche il cast che sarà possibile apprezzare non può non colpire l'attenzione del pubblico, il protagonista è stato interpretato in modo magistrale dal grande Robin Williams, straordinario artista che grazie alle sue performance ha conquistato il cuore di grandi e piccini. Come dimenticare, per esempio, la prova da lui offerta in "Hook - Capitano Uncino" o quella realizzata grazie all'intenso "Will Hunting - Genio ribelle". Al suo fianco troviamo un attore che al tempo delle riprese era davvero molto giovane: si tratta di Robert Sean Leonard, noto al grande pubblico per aver interpretato il saggio James Wilson nella popolare serie tv "Dr. House - Medical Division". Citiamo infine la presenza dell'affascinante Ethan Hawke, lanciato a soli diciannove anni proprio da questo film, l'attore ha intrapreso una carriera brillante recitando con registi prestigiosi come, ad esempio, Alfonso Cuarón, Antoine Fuqua, Sidney Lumet, Luc Besson e Alejandro Amenábar. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'ATTIMO FUGGENTE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 23 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Siamo nell'autunno del 1959, il timido Todd Anderson (Ethan Hawke) inizia il suo ultimo anno scolastico presso la Welton Academy, una scuola esclusivamente maschile che si ripropone si formare la futura classe dirigente del paese. Il nostro protagonista viene affidato ad uno degli studenti più promettenti di Welton, Neil Perry (Robert Sean Leonard). I due diventano compagni di stanza e presto Neil prende a benvolere il nuovo arrivato, presentandolo ai suoi migliori amici Knox Overstreet (Josh Charles), Richard Cameron (Dylan Kussman), Steven Meeks (Allelon Ruggiero), Gerard Pitts (James Waterston) e Charlie Dalton (Gale Hansen). Il primo giorno di lezione, i nostri protagonisti devono scoprire che l'insegnamento di storia della letteratura è stato affidato ad un nuovo professore, il giovane, anticonformista e carismatico John Keating (Robin Williams). L'uomo accantona i metodi d'insegnamento tradizionali e cattedratici ed incoraggia i suoi studenti a rendere straordinaria la loro vita. Nelle lezioni successive li convince a strappare l'introduzione del loro libro di testo che illustra agli scolari una formula matematica utilizzata per valutare il valore della poesia, il docente ritiene che la bellezza della letteratura non possa essere spiegata in modo scientifico ma debba essere sentita dall'anima del lettore. Neil, da sempre succube delle aspettative troppo pressanti della sua famiglia, decide di seguire alla lettera le indicazioni del suo nuovo insegnante, assieme ai suoi amici fonda il 'Club dei poeti estinti', società segreta che si riunisce in una grotta collocata fuori dal campus notte tempo in modo clandestino. Qui i giovani si riuniscono per leggere le poesie che amano e per scambiarsi le loro opinioni sul senso della vita. Nel frattempo, il giovane Perry scopre finalmente cosa vuole fare nella vita, nonostante la sua famiglia desideri che lui diventi medico, il ragazzo capisce di voler fare l'attore e sostiene un'audizione per il ruolo di Puck nel dramma "Sogno di una notte di mezza estate"...

