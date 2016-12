L'INCREDIBILE CASO DI BABBO NATALE/ Il film con Dean Cain in onda su Canale 5

L'INCREDIBILE CASO DI BABBO NATALE, IL FILM IN ONDA NEL POMERIGGIO DI CANALE 5: IL CAST (OGGI, 23 DICEMBRE) - Nel pomeriggio di Canale 5 va in onda il film di genere commedia sentimentale L’incredibile caso di Babbo Natale (Defending Santa). Una pellicola prodotta in America della durata di circa 100 minuti per la regia di Brian Skiba con un cast di tutto rispetto composto tra gli altri da Dean Cain, Jud Tylor, Bill Lewis, Cooper Barnes, Seth Menache, Jodie Sweetin, Gary Hudson, Jadon Sand e John Savage.

L'INCREDIBILE CASO DI BABBO NATALE, IL FILM IN ONDA NEL POMERIGGIO DI CANALE 5: LA TRAMA (OGGI, 23 DICEMBRE) - La trama del film si sviluppa intorno alla figura di Scott Hanson, uno sceriffo che puntualmente fa innamorare tutte le donne con cui incrocia lo sguardo. Si tratta, difatti, di un uomo valoroso e bello, che alla vigilia di Natale deve rispondere a una chiamata d'emergenza: un veicolo è rimasto bloccato su una strada secondaria. Lo sceriffo, che amministra niente di meno che una località sciistica importante, parte così alla ricerca del veicolo fermo. Per strada, però, egli si ritrova dinnanzi a una sorpresa inaspettata. Tra i boschi, infatti, egli trova niente di meno che Babbo Natale. Questi dorme beatamente tra gli alberi del bosco innevato, non molto lontano dalla stessa località sciistica. Hanson quindi cerca di salvare anche Babbo Natale dal congelamento sicuro e tra i due si sviluppa un'interessante discussione. Babbo Natale spiega al sceriffo di essere stato accusato di un delitto che egli non ha mai commesso e per il quale non è stato giudicato. Inoltre Santa Klaus rivela di essere appena uscito da quasi un anno di coma. In seguito Babbo Natale viene processato da un tribunale locale e deve lottare per difendere la propria identità. Tutto questo porta l'intera località che ha seguito la vicenda, a riprendere le proprie tradizioni e credere in loro. Saranno diverse le vicende di contorno che nasceranno durante questo incredibile caso che vede in prima fila Babbo Natale.

© Riproduzione Riservata.