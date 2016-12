LA PROVA DEL CUOCO/ Ricette puntata 22 dicembre 2016: cocktail di gamberi, filone di panettone, un risotto verde di cernia e una tagliata di tonno

LA PROVA DEL CUOCO, RICETTE PUNTATA 22 DICEMBRE 2016 - Torna anche oggi, venerdì 23 dicembre 2016, il consueto appuntamento con La prova del cuoco guidato da Antonella Clerici sul piccolo schermo di Rai 1. Prima di scoprire cosa accadrà nella puntata odierna, vediamo il riassunto della puntata di ieri. La puntata inizia con il consueto Almanacco che illustra i Santi del giorno, alcuni proverbi e i nati della data odierna: la ricetta veloce di oggi presenta il procedimento per preparare dei divertenti alberelli di Natale di pasta sfoglia, per un simpatico aperitivo, da decorare con olive e cubetti di formaggio. Parte la sigla, e la conduttrice Antonella Clerici saluta il pubblico in sala, dei giovani studenti di Istituti romani, per poi iniziare con una gara culinaria che vede partecipare due famiglie del Nord e del Sud Italia:i piatti proposti, rispettivamente, sono due primi, degli agnolotti alla piemontese e degli spaghetti allo scoglio, con il pesce, tipica ricetta mediterranea. I social networks premiano proprio quest'ultima pietanza. Continua il programma con le ricette di Natale e il mitico Mister Alloro Sergio Barzetti che propone un succulento brasato di manzo con Marsala e patate golose: il taglio della carne è il classico cappello del prete, da infarinare e lasciare brasare nei suoi liquidi, con l'aggiunta di cipolla, sedano e carota, e due bicchieri di vino per insaporire il tutto. Il risultato è un piatto davvero goloso, con una salsa opulenta: con il contorno di patate, il Natale è in tavola!

Continuano le preparazioni per la vigilia con la frizzante Anna Moroni che cucina un dolce molto originale, un filone di panettone che viene impastato proprio come fosse il pane, con farina e lievito di birra, con l'aggiunta dei classici ingredienti tipici del panettone, ossia le mandorle, i canditi, l'uvetta e tanta buccia di limone profumata grattugiata a neve: una volta amalgamato il tutto, e lasciato lievitare, lo si stende, si spalma sopra il burro e lo si arrotola come fosse un filoncino di pane. Si procede quindi alla cottura, e la conduttrice Antonella Clerici incalza la Moroni chiedendo tempo e temperatura del forno; la simpatica cuoca replica un pizzico indispettita, dicendo che tutto si aggira verso i 180°, ma che non si può valutare a prescindere il tempo, poiché tutto dipende dal forno, dalla cucina e dal suo calore. Le gag tra Antonella e Anna Moroni sono sempre molto simpatiche e frizzanti, se poi ci si aggiunge il Barzetti sono ancora più ironiche e divertenti! Una volta cotto, il filone panettone viene tagliato e pucciato in una golosa crema inglese: la peculiarità di questa ricetta è proprio che questo dolce si comporta come il classico pane, e può comodamente essere scaldato sulla piastra o sul tostapane, ed essere pronto velocemente per un dessert espresso.

Dopo questo momento di dolcezza, ci catapultiamo negli anni Settanta, con tutti i suoi colori, e la simpatica toscana Luisanna Messeri prepara un classico di quei tempi, il cocktail di gamberi, una sciccheria per queste feste. I gamberi vengono sbollentati e privati del loro carapace, si lava e si taglia la lattuga e si procede con l'ingrediente che andrà a insaporire il tutto, ovvero la salsa cocktail. Questo condimento è in realtà una maionese impreziosita da panna, pezzetti di avocado, ketchup, salsa Worchester, senape, tabasco e qualche cucchiaio di brandy: si procede quindi all'impiattamento, che in questo caso vede protagonista un bicchiere da cocktail, molto largo, dove inserire i gamberi da intingere nella golosa salsa nel centro, intervallati da fette di lime per rinfrescare il palato e dare un tocco ancora più scenografico. Il programma continua con la consueta gara dei cuochi, dove nella squadra del Pomodoro Rosso si prepara un risotto verde di cernia e una tagliata di tonno, mentre nel Peperone Verde gnocchetti con condimento di anatra e dei dolci, dei piccoli pandori. Tra i giudici, l'estroso Andrea Mainardi e il dietologo Federico Ferrero.

br/>© Riproduzione Riservata.