Lorella Cuccarini / Dalle polemiche alla musica in attesa di sfidare C’è posta per te (Music Quiz, 23 dicembre)

LORELLA CUCCARINI, LA SHOWGIRL OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: A BREVE SFIDERÀ MARIA DE FILIPPI (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - La programmazione Rai e Mediaset si sta facendo bella per le feste di Natale e così, dopo l'ospitata di Music Quiz in onda questa sera, Lorella Cuccarini ritornerà nuovamente in pista proprio sull'ammiraglia di Casa Rai. Nel frattempo, nello stesso periodo tornerà in pista anche la nuova edizione di C'è posta per te, il people show più amato della televisione italiana ideato e condotto da Maria De Filippi. Per sfidare le emozionanti storie della bionda conduttrice, la Rai correrà ai ripari con "Nemiche Amatissime" che sarà, a tutti gli effetti una sorta del "meglio di NemicAmatissima", lo spettacolo che ha visto confrontarsi Lorella Cuccarini ed Heather Parisi. Potranno le due ballerine avere la meglio sull'esordio televisivo della nuova stagione di C'è posta? Nel frattempo, proprio durante il corso di una recente intervista tra le pagine di Diva e Donna, Lorella Cuccarini ha avuto modo di chiarire il suo punto di vista riguardo la collega Heather Parisi: “Heather è una donna molto fragile. Aver vissuto questa esperienza dopo tanto tempo che era fuori dalla televisione evidentemente l’ha caricata di responsabilità – ha confessato la conduttrice - Sono sincera, non so darti una spiegazione, anche perché Heather è partita subito, la mattina dopo. Siamo scoppiate in un pianto liberatorio. Sai, anche l’adrenalina. Il peso di un mese e mezzo di lavoro duro. Heather mi ha detto delle cose belle. Mi ha ringraziato”, a questo punto si attende la replica della Parisi ma,i fan di Lorella potranno ammirarla a breve nel prime time di Rai1.

LORELLA CUCCARINI, LA SHOWGIRL OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Stasera su Rai Uno andrà in onda la seconda puntata di Music Show (ore 21.25). Il programma Endemol è riuscito a battere la concorrenza Mediaset nella prima puntata, con il 17.8% di share, ben 3,8 milioni di telespettatori. Il format è quello classico del telequiz: due squadre che si sfidano sul tema della musica, ma i protagonisti sono tutti vip. Questa volta le squadre saranno formate da: Maria Grazia Cucinotta, Valentina Corti, Michela Andreozzi, Massimo Ghini, Sergio Friscia, Massimo Ciavarro, Nicola Savino e Lorella Cuccarini.

LORELLA CUCCARINI, LA SHOWGIRL OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA POLEMICA CON HEATHER PARISI (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - La showgirl nostrana, classe 65', è reduce dal programma Nemicamatissima, che ha suscitato non poche polemiche a causa della querelle sorta con la co-conduttrice Heather Parisi. Questa infatti, il giorno dopo alla messa in onda, ha pubblicato un post sul suo blog personale nel quale si lamentava del comportamento degli autori e della sua collega, dichiarandosi di essere sentita trattare come un'ospite. La notizia in pochissime ore ha fatto il giro d'Italia, suscitando lo stupore della Cuccarini. Questa inizialmente non ha commentato il fatto, ma poi nei giorni scorsi si è finalmente espressa nell'intervista al periodico "Diva e Donna". Non aveva assolutamente percepito il disagio di Heather Parisi, una donna fragile, secondo le parole della ballerina, che si è stretta a lei in un abbraccio liberatorio a fine trasmissione, ma che non le avrebbe espresso dal vivo le sue contrarietà. Una polemica quindi, che la Parisi avrebbe fatto da sola, senza interpellare i diretti interessati citati nel suo blog. Tant'è che Lorella Cuccarini ha dichiarato che non ricercherà l'amica, proprio perché si erano lasciate in quell'abbraccio sereno e consolante che non le faceva presagire lo sfogo successivo. Ma del resto la conduttrice ha ben altri pensieri, impegnata com'è nel suo lavoro. Il 25 dicembre, a Natale, la vedremo di nuovo su Rai Uno, a Domenica In, dove Pippo Baudo la intervisterà in diretta. Fu proprio lui, il Pippo nazionale, a scoprire la showgirl, quando la volle in Fantastico 6. La stessa Cuccarini ha raccontato a Il Fatto Quotidiano, di come Pippo Baudo le salvò la carriera quando a due giorni dalla diretta di Fantastico sei, si ferì in un incidente stradale. Punti, una sonora lavata di capo da parte del pilastro Rai, e Lorella Cuccarini finì per ballare nella trasmissione con ancora più diligenza. Da allora non si è più fermata, sempre in forma, nonostante abbia avuto ben quattro figli (Chiara, Sara, Giovanni e Giorgio). La cantante, ballerina e conduttrice romana, ha sempre pensato a lavorare, cercando di attirare il meno possibile l'attenzione del gossip. Impegnata da anni in progetti benefici, è madrina da oltre vent'anni di Trenta Ore per la vita, la manifestazione nata nel 1994 per la quale si raccolgono fondi per la ricerca e l'assistenza con progetti mirati. Una settimana di eventi, che finora è riuscita a dar vita ad oltre 750 progetti in tutta Italia.

LORELLA CUCCARINI, LA SHOWGIRL OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016): IL SUO LIBRO NELLE LIBRERIE - Ma Lorella Cuccarini è anche in libreria, con il suo libro ''Ogni giorno il sole'', edito da Piemme. Nell'autobiografia si confessa senza veli, raccontando di come da ragazza di borgata che amava la danza ma non aveva molte possibilità economiche, sia diventata la donna di successo che è oggi. Una storia, la sua, di luci e di crepuscoli.

