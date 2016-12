LUCA WARD/ Bis dell'attore e doppiatore in gara nel game show di Rai 1 (Music Quiz, 23 dicembre)

LUCA WARD, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Luca Ward sarà ospite oggi, venerdì 23 dicembre, al nuovo game show musicale di Rai Uno condotto da Amadeuz, Music Quiz, che ha debuttato con la prima puntata la scorsa settimana, vincendo da subito la sfida degli ascolti tv con la concorrenza Mediaset. Luca Ward farà parte dei personaggi famosi chiamati a sfidarsi a colpi di note musicali durante una serata contraddistinta da buona musica e allegria, senza dimenticare il clima natalizio che ormai si respira all'interno di tutte le trasmissioni della televisione di Stato.

LUCA WARD, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: L'ARRIVO A ''UN POSTO AL SOLE'' (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Luca Ward di recente è entrato a far parte del cast di Un posto al sole, la soap opera italiana di Rai Tre, che ha da poco compiuto 20 anni. L'attore interpreta il misterioso Matteo. Dapprima ha salvato Marina Giordano dalla strada, dopo il pauroso incendio che ha distrutto l'appartamento della compagna di Ferri. In seguito i due hanno stretto un rapporto molto particolare, profondo, tanto che adesso i due vivono insieme nella casa di lei. Un bel salto in avanti per Matteo, che ha superato, grazie a Marina, un momento difficilissimo della sua vita, contraddistinto dalla dipendenza dall'alcool. Come spesso gli è capitato in passato, Luca Ward ha dato una grande prova di recitazione, riuscendo a calarsi da subito nel personaggio misterioso, tanto da diventare nel giro di breve tempo uno dei protagonisti assoluti della telenovela di Rai 3 ambientata a Napoli.

LUCA WARD, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: IL GENERALE DI BRACCIALETTI 3 (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - L'attore Luca Ward è reduce anche dal successo mediatico della terza stagione di Braccialetti Rossi, la fiction di Rai Uno con protagonisti alcuni ragazzi 'più sfortunati degli altri'. Ward ha interpretato la figura del generale, che nelle ultime puntate si è scoperto essere il nonno di Leo. Presente all'operazione del figlio, Leone si è infine riconciliato con il resto della famiglia.

LUCA WARD, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: IL POST CONTRO IL NUOVO GOVERNO (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Negli ultimi giorni, Luca Ward si è reso protagonista di una plateale 'protesta' contro il nuovo governo del primo ministro Gentiloni, scrivendo su Facebook un post che recita: 'Ci sono più laureati al Mc Donald's che tra i ministri di Gentiloni'. Una frase che ha raccolto un grande successo tra i fan e non solo dell'attore, con oltre 45 mila mi piace e 5 mila condivisioni.

LUCA WARD, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: BIOGRAFIA(MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Luca Ward nasce a Roma nel 1960. Acquista una grande fama doppiando l'attore Russell Crowe nel film 'Il gladiatore'. In televisione, i suoi ruoli più conosciuti sono quelli di Massimo Forti in Centovetrine e Ottavio Ranieri nella serie leggendaria Elisa di Rivombrosa. Ha preso parte anche all'Isola dei famosi nell'edizione del 2010, ma dopo una sola settimana è stato costretto al ritiro. Di recente ha prestato il volto al personaggio di Ruggero Camerana in 'Le tre rose di Eva' ed il generale Leone (Braccialetti Rossi 3). Dal Dal 2013 è sposata con l'attrice romana Giada Desideri, di 13 anni più piccola.

