Maria Grazia Cucinotta / L’attrice si cimenterà nel game show di Rai 1 e riceve un regalo di Natale (Music Quiz, 23 dicembre)

MARIA GRAZIA CUCINOTTA, LA SHOWGIRL OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1 RICEVE UN REGALO DI NATALE (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Tutto è pronto per questa sera, dove a Music Show sarà ospite la bellissima attrice Maria Grazia Cucinotta. 47 anni e icona di bellezza e sensualità tutte italiane nel mondo, l'attrice siciliana è da sempre un personaggio immancabile nel panorama culturale del nostro paese. Nonostante sia stata recentemente anche al centro delle polemiche per alcune frasi dette relative alla lotta contro il bullismo (aveva accusato i professori di far finta di non vedere) è però anche molto amata ed è per questo che le grandi e piccole aziende fanno a gara per mandarle dei regalini, soprattutto il periodo di Natale. E uno lo ha ricevuto proprio poco fa, come annuncia Maria Grazia Cucinotta sui social network pubblicando una foto dove manda un bacio a Le Carose,s sfoggiando il pacchetto rosa: "Grazie alle @lecarose_pink_mood per il mio bellissimo regalo #lecarose #Lecarosepinkmood #regali #natale #christmas". Clicca qui per vedere la foto pubblicata da Maria Grazia Cucinotta.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA, LA SHOWGIRL OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Andrà in onda stasera su Rai Uno, alle ore 21.15, la seconda puntata di Music Quiz, il gioco di domande a tema musicale per vip condotto da Amadeus. Questa sera a sfidarsi con Lorella Cuccarini, Michela Andreozzi, Valentina Corti, Nicola Savino, Massimo Ghini, Massimo Ciavarro e Sergio Friscia, ci sarà anche Maria Grazia Cucinotta.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA, LA SHOWGIRL OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA POLEMICA CONTRO IL BULLISMO (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - L'ex modella, attrice, regista e produttrice cinematografica di 47 anni ha suscitato non poche polemiche il mese scorso, quando mentre girava un corto contro il bullismo, Il compleanno di Alice (nel quale hanno partecipato gli studenti dell'Accademia del cinema ragazzi di San Pio), ha accusato i professori di far finta di non vedere. Immediata la reazione del corpo docente di San Nicola a Bari Vecchia, che ha trovato demoralizzanti le sue parole rispetto al grande lavoro che tutti i giorni viene affrontato. Maria Grazia Cucinotta ha preferito non alimentare ulteriormente le polemiche, e ha continuato a dirigere il film, che vede la sceneggiatura di sua sorella, Giovanna Cucinotta, e il contributo della regione Puglia.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA, LA SHOWGIRL OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: CARRIERA (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Siciliana d'origine, ha sempre rappresentato la bellezza mediterranea per eccellenza, dimostrando che oltre ad una magnifica presenza possedeva intelligenza e sensibilità. Consacrata al grande pubblico per la sua partecipazione a Il postino accanto al compianto Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta è una delle poche attrici italiane a vantare anche una carriera negli States, ha prodotto infatti All the Invisible Children e Last Minute Marocco, ed è apparsa in 007 Il mondo non basta. Sempre in viaggio, costantemente impegnata fra un progetto e l'altro, Maria Grazia Cucinotta ha una carriera ampia ed eclettica. Molto legata alla sua terra d'origine, è stata nelle sale a dicembre con il film documentario di Francesco Lama, "I siciliani", un racconto poetico della sicilianità vista con gli occhi di un giovane disoccupato. Girato senza una sceneggiatura e senza una produzione, il film è una sorta di sfida coraggiosa del regista che l'attrice non ha mancato di valorizzare. Ma anche quest'estate la Cucinotta si è impegnata per far conoscere la sua Sicilia all'estero. Al Taormina Film Festival ha infatti portato "C'è sempre un perché", film di Du Jun, ambientato tra Cina e Sicilia, uscito sia qui che in Cina in maniera capillare su televisioni e cinema. Una commedia divertente e colorata, che vede la partecipazione anche di Luca Ward e Valeria Marini, nei panni di una psicologa. Impegnata anche sul sociale, Maria Grazia Cucinotta ha partecipato insieme a Rosanna Banfi, figlia del celebre nonno d'Italia Lino, alla serata "MarryPinkChristmas", presso il Centro Commerciale Roma Est. Scopo dell'evento era quello di raccogliere fondi per l'associazione Susan G.Komen, creata nel 2000 contro la lotta ai tumori al seno, per informare, sostenere e aiutare le donne colpite da queste neoplasie. Maria Grazia Cucinotta - testimonial dell'associazione da tanti anni - ha anche devoluto diversi compensi alla Susan G.Komen, come nel 2011, quando fece la testimonial per la collezione di moda "Mariella Burani". Una donna impegnatissima, dunque, che stasera a Music Show non mancherà di raccontare qualche anteprima sul film che ha finito di girare pochi giorni fa "Saluti e baci da mamma e papa".

