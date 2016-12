Massimo Ciavarro / L’attore concorrente nel game show di Rai 1: la morte del padre gli ha cambiato la vita (Music Quiz, 23 dicembre)

MASSIMO CIAVARRO, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA MORTE DEL PADRE (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Massimo Ciavarro è uno degli ospiti che saranno presenti questa sera a Music Quiz: attore di successo, avrebbe però potuto avere un'altra carriera e un'altra vita se suo padre non fosse morto precocemente quando era solo un bambino. Secondo quanto raccontato da Massimo Ciavarro a Vanity Fair, il genitore era un uomo di sani principi, molto lontano dal mondo dello spettacolo, e che non avrebbe mai permesso a suo figlio di diventare un attore di fotoromanzi. "Se mio papà non fosse morto, io oggi sarei un’altra persona, laureata probabilmente in legge. Lui aveva idee sane. Con lui avrei avuto una vita molto più facile, sarei diventato adulto più tardi a 20-25 anni invece sono stato costretto a prendere tra le mani la vita della mia famiglia a un’età in cui in teoria si è ancora immaturi, intorno ai 14,15. In quegli anni mamma firmava gli assegni, ma le cifre le avevo guadagnate io. Perdere lui, insomma, cambiò tutto", ha detto Massimo Ciavarro. Una perdita molto importante quella del padre che ha condizionato la sua vita e che lo ha reso però anche una persona forte e migliore.

MASSIMO CIAVARRO, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Uno degli attori considerati autentici sex symbol soprattutto nel corso degli anni Ottanta è in rampa di lancio per un gradito ritorno. Infatti, nella serata di venerdì 23 dicembre del Music Quiz di Rai Uno, condotto dal mattatore Amadeus, ci sarà anche il noto interprete romano Massimo Ciavarro, che può vantare una carriera di ottimo livello.

MASSIMO CIAVARRO, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: CURIOSITA' (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - In tempi recenti, Ciavarro non è stato molto attivo nel mondo dello spettacolo e si è concentrato maggiormente sulla famiglia. Nonostante ciò, nel 2016 ha preso parte alla serie televisiva Come fai sbagli, una commedia da dodici episodi trasmessa da Rai Uno a partire dallo scorso 20 marzo. Nel frattempo, l'interprete ha parlato della sua vita privata ricca di colpi di scena, con relazioni sentimentali con alcune delle attrici più belle e famose degli ultimi decenni. Il rapporto più intenso è stato sicuramente quello con la bionda Eleonora Giorgi, con la quale è stata insieme per ben dodici anni e dalla quale ha avuto un figlio di nome Paolo, che anche lui sta tentando una carriera da attore. Oggi Massimo è felicemente fidanzato con una donna sconosciuta di nome Francesca. L'attore ha dichiarato che quest'ultima è stata la prima compagna alla quale lui ha detto le fatidiche parole "Ti amo" e che con lei ha costruito una relazione molto bella.



MASSIMO CIAVARRO, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA CARRIERA (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Massimo Ciavarro nasce a Roma il 7 novembre 1957 e inizia la sua carriera come attore di fotoromanzi, comparendo nella rivista Grand Hotel. Si tratta di un lavoro che conduce il performer verso il mondo della commedia all'italiana, che tanto gli regala soddisfazioni soprattutto negli anni Ottanta grazie a titoli come Sapore di mare 2 - Un anno dopo, Giochi d'estate, Chewingum, Yesterday - Vacanze al mare e Grandi magazzini. Nei vari film, interpreta sempre il ruolo del bello e tenebroso che fa impazzire le ragazze. Dopo essersi dedicato all'agricoltura, torna nel mondo dello spettacolo e collabora con diverse serie televisive, quali Sei forte, maestro, Valeria medico legale, Questa è la mia terra, Fratelli Benvenuti, Che Dio ci aiuti. Nel frattempo, è concorrente in vari reality show come L'isola dei famosi, Lasciami cantare! e Pechino Express.

