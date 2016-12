MASTERCHEF ITALIA 6/ Ed. 2017, pagelle prima puntata: Gianni e Gabriele si prendono il grembiule, i giudici fanno show

MASTERCHEF ITALIA 6 Ed. 2017, PAGELLE ULTIMA PUNTATA: GIANNI E GABRIELE SI PRENDONO IL GREMBIULE, I GIUDICI FANNO SHOW - Ricomincia col botto la nuova edizione di MasterChef. Le prime due puntate hanno regalato piatti sfiziosi, ma anche tanti siparietti vibranti tra i concorrenti e i giudici. Proprio la giuria, composta da Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo è in cima alla lista delle nostre pagelle. I quattro talenti dei fornelli tengono in piedi tutto lo show, sebbene siano gli aspiranti cuochi a farne le spese. Tanto coinvolgenti quanto antipatici, ma probabilmente indispensabili per un buon riscontro dal punto di vista dello share. Tra i partecipanti di MasterChef ci ha colpito l'architeto Gabriele. Un signore molto timido e di poche parole, capace di zittire la giuria col suo piatto. Anche Gianni si è messo in evidenza tra i concorrenti. Battuta sempre pronta, spirito di sacrificio e moltissima pazienza. Incassa i colpi di Joe senza demordere e si salva al fotofinish con un antipasto molto gustoso e gradito dai giudici. Scintille, gioie e delusioni ai fornelli: dal trailer della prossima puntata di MasterChef si ha la sensazione che il copione non cambierà.

